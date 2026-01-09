以推出各種復古風格遊戲手把聞名的周邊廠商8BitDo (八位堂)，在今年CES 2026展期間帶來一款相當有趣的產品。此款名為FlipPad的全新手機控制器，不同於市面上大多數夾在手機兩側的手把，而是專門針對「直式」 (Portrait mode)遊戲體驗所設計。

專為「直式手遊」打造！8BitDo發表FlipPad手機控制器，採掀蓋設計、支援iPhone官方認證

獨特掀蓋結構，重現掌機手感

根據官方釋出影片顯示，FlipPad採用USB-C介面直接與手機連接。其最大的特色在於特殊的鉸鏈 (Hinge) 設計，讓控制器平時可能像保護蓋一樣收納 (或說是反折)，使用時則向上翻起，並且貼合在手機螢幕的下半部區域使用。

在按鍵佈局上，FlipPad充滿了濃厚的復古味。可以看到經典的十字方向鍵 (D-Pad)、標誌性的紫色ABXY按鍵 (類似美版超級任天堂的經典配色)，以及選擇及開始按鍵。此外，面板上還配置6顆尚未標示功能的輔助按鍵，推測可能用於自定義巨集或對應手機系統操作。

獲蘋果官方支援，通吃雙平台

8BitDo強調，FlipPad將同時相容iOS與Android裝置，並且特別在貼文中提到此控制器獲得蘋果官方支援，意味在iPhone 15、16、17等採用USB-C的iPhone機種，將會有更無縫的連接與按鍵對應體驗。

8BitDo FlipPad預計在2026年夏季正式上市，目前詳細售價與完整規格尚未公布。

