蘋果稍早釋出深度技術說明，公布今年Apple Watch Series 11與Apple Watch Ultra 3背後的製造工藝革新——3D列印鈦金屬技術。這項技術不僅讓蘋果能以100%再生航太級鈦粉末生產符合高品質標準的錶殼，更能透過積層製造 (Additive Manufacturing) 取代傳統減材製程，成功將原物料使用量減少一半，預估今年可節省超過400公噸的原鈦材料。

蘋果的3D列印鈦金屬技術細節：Apple Watch S11與 Ultra 3錶殼原料減半、為iPhone Air超薄設計鋪路

蘋果產品設計副總裁Kate Bergeron指出，這不僅是一個點子，而是經過不斷打樣、流程最佳化與大量資料蒐集後，證明能達到蘋果高品質標準的量產技術。

積層製造取代減材加工，原料減半、效率倍增

傳統的鍛造零件加工屬於「減材製程」，往往需要切削去除大量材料。而蘋果採用的3D列印「積層製程」，則是將物件一層一層堆疊成形，直到接近最終形狀。

蘋果環保與供應鏈創新副總裁Sarah Chandler解釋，這項轉變讓Apple Watch Ultra 3和Apple Watch Series 11的鈦金屬錶殼能比前一代減少50%的原物料使用量，代表用原本製作一支錶殼的材料，現在可以做出兩支，這對於達成「Apple 2030」碳中和目標具有關鍵意義。

六支雷射同時運作，900層堆疊出高精度錶殼

在製造細節上，蘋果透露每台3D列印機配備內含六支雷射的檢流計，同時運作並反覆堆疊超過900層，以完成一個錶殼。

為了確保品質與安全，原鈦需先霧化成50微米大小的粉末 (如細沙般)，並且嚴格控制含氧量以防爆炸。每一層的厚度被精準控制在60微米，蘋果強調必須在「速度盡快」以達量產與「操作盡可能慢」以確保精準之間取得平衡。

後續工序還包括粗略除粉 (真空吸除)、精細除粉 (超音波振動)，以及透過帶電金屬線進行分離切割，最後經由自動光學檢測系統確保尺寸無誤。

突破傳統鍛造限制，改善防水製程、應用於iPhone Air

除了環保效益，3D列印也帶來了設計上的突破。蘋果指出，該技術能在傳統鍛造工法無法加工的位置上列印紋理。

以Apple Watch為例，這項特性被用於改進行動網路 (Cellular) 錶款的天線結構防水製程。透過在金屬內側表面3D列印出特定紋理，成功提升了塑膠分隔結構 (天線) 與金屬之間的黏合效果。

更令人矚目的是，這項技術的應用也不局限於手錶。蘋果證實，全新的iPhone Air也受惠於此技術應用彈性，其USB-C連接埠與鈦金屬機身同樣採用再生鈦粉末3D列印製成，這也是蘋果能打造出iPhone Air極致纖薄卻依然堅固設計的關鍵原因之一。

