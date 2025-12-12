Devolver Digital參加G-Eight遊戲展，限量周邊扭蛋與抽獎活動搶先看

獨立遊戲發行商再次參戰一年一度的 G-Eight 獨立遊戲展，自 12/12 開始至 12/14，活動將舉辦於台北花博爭豔館。今年度除了雙強檔的遊戲試玩外，Devolver Digital 還準備了熱鬧的舞台表演賽活動和大量抽獎機會，回饋給熱愛著獨立遊戲的每一個你！

Devolver Digital 參戰 2025 G-Eight 獨立遊戲展 現場羔羊巡禮、挑戰賽熱鬧不斷，限定扭蛋不轉可惜！（來源：Devolver Digital官方提供）

雙強檔亮相試玩區！超人氣模擬器《隔離區：最後的檢疫》 《進擊羔羊傳說》以最新 DLC「羊絨仙境」版本登場

雙強檔亮相試玩區！超人氣模擬器《隔離區：最後的檢疫》、《進擊羔羊傳說》以最新 DLC「羊絨仙境」版本登場（來源：Devolver Digital官方提供）

Devolver Digital 本次將帶來即將上市的兩款強檔，分別是人氣邪教養成作品《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》眾望所歸的最新改版「羊絨仙境 Woolhaven」，以及話題度早已爆表的末日管理模擬遊戲《隔離區：最後的檢疫（Quarantine Zone: The Last Check）》。

《進擊羔羊傳說》繼上一次重大改版「邪門同盟」後，時隔一年多再次釋出 DLC 消息，即將登場的「羊絨仙境」將帶領玩家們回到羔羊的故鄉，祭悼故人、淨化最後的聖地。《隔離區：最後的檢疫》也是話題熱度持續居高的作品，你將擔任人類生死存亡的最後一道防線，掌管檢疫、資源分配等生殺大權。現場玩家將可以第一手體驗到這兩個遊戲的魅力，還有紀念小物能夠帶回家。

熱血《進擊羔羊傳說》Speedrun 挑戰賽點燃現場氣氛

教主巡禮合照打卡抽好禮，還有限量扭蛋等你轉

除了遊戲試玩，在 G-Eight 活動現場，Devolver Digital 開始徵召懂玩的玩家們集合！每天兩場的《進擊羔羊傳說》Speedrun 挑戰賽邀請所有高手來到舞台上切磋，凡報名並完成挑戰就送羔羊紀念品，前三名更有神祕的大禮包，彰顯贏家的尊爵不凡。

舞台上由華碩旗下電競品牌 ROG 玩家共和國贊助全球最迷你的電競主機，在 ROG NUC 裡的 3 公升小空間內搭載 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5080，更具備三顆風扇保證優秀的散熱能力。極簡風格卻具備超強規格，適合熱愛挑戰的勇者們。

現場羔羊教主還將親自巡禮，凡合照並按活動規則完成打卡任務，就有抽獎資格，獎項包括各項限量的遊戲周邊、實用工具組，最大獎甚至是一組電腦水冷系統等你帶回家！一直受到玩家們熱愛的扭蛋今年也再度回歸，限量的《進擊羔羊傳說》提袋、吉祥物轉轉手機支架、最新遊戲《預視武宗》冰箱貼、羔羊造型便條夾等，超多種多樣的好禮，唯有現場參與才能收入囊中。

「2025 G-Eight 遊戲展」今年依舊在花博爭豔館盛大開幕，在 12/12 至 12/14 期間，Devolver Digital 都在攤位 EL-01 靜候所有懂行的玩家們親臨。現場展示兩款好評如潮強檔，還準備好滿滿的禮物要贈送給參與活動的你們！想要了解更多、更新的資訊，務必追蹤 Devolver Digital 台灣官方 Instagram，給 2025 留下嗨到最高點的回憶、並一起開啟令人興奮期待的新一年吧！

