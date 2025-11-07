deya永續旅遊包亮相國際旅展！科技阻燃防火包.安全出行引爆旅展

台灣永續包袋品牌 deya 今日於南港展覽館登場的 「台北國際旅遊展（ITF）」 盛大亮相。本次以主題 「永續旅程 × 安心守護」 出發，結合環保材質、科技阻燃、抗菌防護與時尚設計，帶來一場關於「綠色出行」的未來旅程。

youtu.be/74ToSWr6z0o

在展區中，deya以「永續旅程 · 安全啟動」為主軸，展示最新開發的 deya FIREPROOF科技阻燃手機電源包系列。

產品採用台灣頂級防火布，耐高溫達1200度，當鋰電池(手機/行動電源..等等)有發生狀況，放在包內可阻止燃燒；讓旅途中更安心無虞。

廣告 廣告

deya cross機能時尚商務系列。圖：品牌提供

最代表性 deya cross系列「永續時尚 · 型啟新旅（Sustainable Chic · Redefine Your Journey）」為概念，將低碳環保材質、抗菌科技與都會時尚完美融合，打造兼具風格與機能的旅遊新選擇。

deya 新品–科技阻燃包-安心出行、lightday 輕日小包包。圖：品牌提供

本次展會也同步推出全新單品 — 「deya Lightday 輕日小方包」。

這是一款專為日常出行設計的輕巧側背包，前方設有束口網袋，可放置水壺、飲料杯、咖啡杯或折疊傘，讓雙手在旅途中完全解放。

無論是城市通勤、短程旅行或戶外漫遊，Lightday 都以簡約俐落的線條與貼心機能，詮釋「輕生活、減負擔」的永續精神。

deya海廢回收系列，讓循環經濟實踐在日常出行中。圖：品牌提供

除了創新產品亮相，deya也將於現場展示品牌推動的永續採購循環訂閱制

，透過循環訂閱制讓企業與學校能以實踐循環經濟。展區牆面以「0碳背包 · 海洋重生 · 碳足跡可見 · 永續更堅定」為主題，回收海廢寶特瓶再利用，到消費者端回收舊包，一項具行動力的循環生態鏈。

「我們相信，永續不是口號，而是一種日常的選擇。」

DEYA表示，從包袋設計、供應鏈合作到循環回收，每一個細節都承載著對地球的尊重與對旅人的承諾。

品牌期望藉由這次旅遊展，邀請更多人一起展開屬於自己的永續旅程，讓出行的每一步都更安全、更環保，也更有意義。

展覽資訊

展出地點：台北南港展覽館1樓

deya攤位: I1304

展出日期：2025年11月7日至11月10日

品牌官網：www.deya.com.tw

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

租特斯拉長征墾丁慶生！駕駛連環撞水泥車、機車亡 擇日再驗死因

鳳凰颱風侵台機率大增 台電桃園區處超前部署