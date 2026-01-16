DFT 設計思考X社會創新創變年會 開放民眾報名

產業中心/綜合報導

10年深耕匯聚設計、科技與社會創新能量

由飛捷文教基金會主辦，並深耕台灣設計教育與社會創新領域多年的Design For Taiwan（DFT），於今年迎來成立10週年的重要里程碑。為紀念這一關鍵時刻，DFT將於2026年1月23日（五）在三創生活園區舉辦年度盛會「創變年會｜設計思考X社會創新十年回顧與展望」。

10年的時光DFT陪伴無數青年走進真實社會場域，透過以人為本的設計思考，將關懷轉化為具體行動，讓改變持續發生。本次年會以十週年為核心節點，集結設計、教育、科技與社會創新領域的專家、行動者與青年世代，透過主題論壇、Demo Day成果發表與跨界交流，回顧設計思考在台灣十年間的實踐軌跡。同時，年會現場亦將舉辦第十屆Design For Taiwan創變對決決賽，共同為下一個10年的行動藍圖定錨方向。在此誠摯邀請所有關心設計、社會創新與未來發展的大眾一同走進這個十年的重要節點，參與、交流。

跨界對談 × 青年行動，定錨下一個十年的改變方向

本次年會將透過具指標意義的主題論壇與系列分享，邀請唐玄輝（DITLDESIGN總監／臺灣科技大學設計系教授）等長期深耕設計思考與社會創新的專家蒞臨現場，並規劃6場創變專場與創新短講，匯聚來自不同領域的講者，聚焦AI科技與創新所帶來的社會趨勢與挑戰，帶領與會者從多元視角理解未來社會的變革力量。論壇內容將深入剖析設計與科技在台灣十年間的應用演變、人才角色轉向及其所產生的社會影響力，並透過跨世代對談與經驗總結，為下一個十年的社會設計教育與行動模式定錨方向。

廣告 廣告

同時歷經為期半年的議題孵化與場域驗證，第十屆DFT創變對決決賽也將於年會現場正式登場，14組晉級團隊將於Demo Day舞台發表成果，展現青年世代如何將設計思考轉化為具體可行的行動方案。Demo Day不僅是角逐年度優勝的競賽舞台，更象徵團隊邁向專案落地、資源媒合與募資發展的重要起點。

DFT十周年創變年會活動資訊

活動日期：2026 年 01 月 23 日（五）09:00 – 17:00

活動地點：三創生活園區 12 樓（臺北市中正區市民大道三段 2 號）

主辦單位：飛捷文教基金會 Design For Taiwan

報名網址：https://www.accupass.com/event/2512050304534445340880

報名方法: Design For Taiwan 十週年【創變年會】提供三種票券方案 飛捷校友會票

適用對象：曾參與「Design For Taiwan」、「繁星培訓營」、「飛人探索營」等活動之校友

保證金：新台幣 200 元（活動報到後全額退還）



年會入場票

適用對象：一般民眾、單位報名

費用：新台幣 500 元（含全日活動、午餐與茶水）



DFT – VIP

適用對象：歷屆活動講師、受邀貴賓、DFT 之友

請填寫受邀單位與相關資訊，或備註與 DFT 之聯繫方式



關於Design For Taiwan（DFT）

Design For Taiwan（DFT）致力於培養台灣學生運用設計思考以人本設計結合跨領域合作，透過實際的深入當地、發現問題，利用大膽創新的方法、實際動手做的方式，與不斷地測試，來解決社會問題。

關於飛捷文教基金會

飛捷文教基金會成立於2015年，以「促進自然與人文的永續發展」為核心宗旨，長期投入科技教育推廣，並持續散播藝文種子，關懷弱勢族群與環境保護等多元面向。基金會期盼成為社會中的一股活水，挹注正向能量，促進整體社會的健全發展，朝向文化與心靈平等的理想願景邁進。