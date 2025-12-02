DHL前鎮物流中心啟用 增南部半導體運輸量能
（中央社記者林巧璉高雄2日電）為因應南部半導體產業鏈的成長需求，物流業龍頭DHL在高雄前鎮商港區打造萬坪級「前鎮物流中心」，今天舉行啟用典禮；未來將支援台積電高雄先進製程廠及南部科學園區運作。
DHL敦豪供應鏈亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包（Javier Bilbao）致詞表示，前鎮物流中心啟用是DHL在台灣的重要里程碑，不僅代表擴大在地布局，也象徵對高雄半導體產業長期發展的承諾。
哈維爾．畢爾包說，新中心未來將支援台積電高雄先進製程廠及南部科學園區運作，提供半導體關鍵設備供應商更快速、安全與具彈性的物流方案，同時創造在地就業並提升南北供應鏈韌性。
高市經發局長廖泰翔表示，隨台積電F22廠於今年第4季營運，相關供應鏈需求將持續擴大。DHL前鎮物流中心具備接近港區與機場的區位優勢，可提升半導體原物料、設備與成品配送效率，也將強化高雄作為南部半導體核心樞紐的角色。
高市議會副議長曾俊傑指出，DHL看好高雄具備完整半導體供應鏈、海空雙港與交通運輸優勢，選擇在前鎮設立物流中心，有助提升南部整體運輸量能。高雄物流產業投資正迅速增加，包括第一郵聯、本洲工業區冷鏈物流中心等，顯示高雄正成為物流業新據點。
經發局指出，台積電進駐後，高雄吸引國際企業加碼投資，包括默克、英特格、日月光等，都使產業聚落成形。市府投資高雄事務所將持續提供單一窗口服務，協助企業落地，期待更多國內外業者加入，共同推動高雄成為南台灣半導體新重鎮。
DHL亞太區團隊在典禮後分別拜會高雄市議會及市府。畢爾包表示，DHL除前鎮物流中心外，也規劃於橋頭設廠。高雄市長陳其邁表示，半導體產業快速成長，需要物流產業同步投入，市府將提供必要協助。（編輯：李亨山）1141202
