DHL前鎮物流中心啟用 曾俊傑歡迎物流業投資高雄

高雄市副議長曾俊傑出席DHL亞太區敦豪供應鏈前鎮物流中心啟用活動，他歡迎物流產業投資高雄。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市副議長曾俊傑二日出席DHL亞太區敦豪供應鏈前鎮物流中心啟用活動，他說「高雄的時代已經來了」，歡迎物流產業投資高雄；市長陳其邁也說，半導體產業的未來在高雄，物流產業即將大發。

DHL亞太區敦豪供應鏈前鎮物流中心開張，亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包、大中華區執行長黃佳瑋、台灣區董事總經理廖偉成齊聚高雄，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、第一郵聯董事長駱啟明亦共襄盛舉。

曾俊傑副議長看好DHL亞太區敦豪供應鏈在高雄的發展，他說，卅多年前，中央規劃高雄經貿產業園區，針對高雄絕佳地理環境設計倉儲物流轉運區，卻遲遲未能執行，直到陳其邁市長上任才讓高雄美夢成真。

廣告 廣告

曾俊傑指出，包括臺灣港務公司高雄分公司引進第一郵聯進駐港區、台糖結合廠商共同開發小港中安物流園區、全聯也在本洲工業區百億投資冷鏈物流中心，這就是高雄吸引國內外物流業投資的成果，高雄物流產業競爭勢將白熱化，帶動市場群聚效益。

曾俊傑說，DHL敦豪供應鏈就是看上高雄擁有半導體產業帶動智慧產業的發展潛勢，加上陸海空交通優勢，才在前鎮設立物流中心；他強調，DHL是全球規模最大物流運輸公司，也是半導體業的國際物流專家，高雄未來發展絕不會讓物流產業失望。

隨後，DHL亞太區敦豪供應鏈亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包帶領團隊到議會拜會曾副議長及陳其邁市長，DHL亞太區敦豪供應鏈說，除在前鎮設立物流中心，也在橋頭規劃設廠，非常看好高雄市場。