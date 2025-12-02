DHL押寶高雄！亞太供應鏈基地啟動 曾俊傑：物流投資搶進白熱化
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接半導體產業帶動的物流市場，國際物流產業在高雄準備好了！副議長曾俊傑今(2)日出席DHL亞太區敦豪供應鏈前鎮物流中心啟用活動，他說「高雄的時代已經來了」，歡迎物流產業投資高雄；市長陳其邁也說，半導體產業的未來在高雄，物流產業即將大發。
DHL亞太區敦豪供應鏈前鎮物流中心開張，亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包、大中華區執行長黃佳瑋、台灣區董事總經理廖偉成齊聚高雄，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、第一郵聯董事長駱啟明亦共襄盛舉。
▲曾俊傑力推物流布局！DHL進駐前鎮，高雄成全球供應鏈新焦點。
曾俊傑副議長看好DHL亞太區敦豪供應鏈在高雄的發展，他說，30多年前，中央規劃高雄經貿產業園區，針對高雄絕佳地理環境設計倉儲物流轉運區，卻遲遲未能執行，直到陳其邁市長上任才讓高雄美夢成真。
包括臺灣港務公司高雄分公司引進第一郵聯進駐港區、台糖結合廠商共同開發小港中安物流園區、全聯也在本洲工業區百億投資冷鏈物流中心，曾俊傑表示，這就是高雄吸引國內外物流業投資的成果，高雄物流產業競爭勢將白熱化，帶動市場群聚效益。
副議長曾俊傑說，DHL敦豪供應鏈就是看上高雄擁有半導體產業帶動智慧產業的發展潛勢，加上陸海空交通優勢，才在前鎮設立物流中心；他強調，DHL是全球規模最大物流運輸公司，也是半導體業的國際物流專家，高雄未來發展絕不會讓物流產業失望。
曾副議長更向DHL感話「期盼台灣敦豪供應鏈前鎮物流中心創造更多就業機會，積極回饋高雄」。
隨後，DHL亞太區敦豪供應鏈亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包帶領團隊到議會拜會曾副議長及陳其邁市長，DHL亞太區敦豪供應鏈說，除在前鎮設立物流中心，也在橋頭規劃設廠，非常看好高雄市場。
陳市長則說，全球半導體產業的未來在高雄，需要物流產業的配合，經發局將全力協助物流產業的各項投資需求，高雄未來一定更好。（圖╱曾俊傑議員辦公室提供）
