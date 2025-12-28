DHL攜手達飛 推動生質燃料加速航運減碳

根據英國航運相關網站引述，全球物流公司DHL Global Forwarding與法國達飛（CMA CGM Group）宣布，攜手推動航運減碳行動，雙方將共同使用八千九百九十公噸第二代生質燃料UCOME，預估可為DHL「GoGreen Plus」服務所承運的海運貨物，減少約二萬五千公噸二氧化碳當量（CO2e）全生命週期排放，為全球貨櫃航運脫碳邁出關鍵一步。

DHL指出，此項合作讓客戶能有效降低國際供應鏈碳強度，同時加速航運業轉向替代性船用燃料。DHL全球貨運海運業務主管Casper Ellerbaek強調，此次合作是打造低碳供應鏈的重要里程碑，透過永續船用燃料，協助客戶實現氣候目標，並為產業減碳帶來實質進展。

在此次合作架構下，達飛將於旗下船隊實際加注生質燃料，並配合DHL採行的「Book & Claim」機制，確保減排效益與客戶所承購的低碳運輸服務相對應。透過DHL的GoGreen Plus與達飛ACT+低碳運輸方案，貨主可將永續海運納入物流規劃，相較傳統船用燃料，溫室氣體排放最高可降低八成。

雙方也共同展現邁向淨零長期承諾。達飛集團航運事業執行副總裁Olivier Nivoix表示，與DHL合作證明產業協作能加速低碳航運轉型，ACT+提供具規模性與可靠度的解決方案，並以可使用替代燃料的船隊作為後盾。達飛已承諾於二○五○年達成淨零排放，自二○○八年以來，航運業務碳強度已降低五成七，並持續投資替代燃料與雙燃料船舶。

達飛指出，ACT+為其低碳運輸解決方案組合，透過第二代生質燃料等低碳能源，協助客戶依需求降低一成、兩成五、五成，最高可達八成三碳排放，並可搭配碳抵換方案，回應市場對綠色供應鏈期待。

DHL說明，GoGreen Plus以永續燃料與低碳技術為核心，透過Book & Claim模式，讓即便未實際搭載使用永續燃料的貨物，也能分配相對應減碳效益，協助客戶降低供應鏈中排放，並支援企業溫室氣體揭露與減碳目標管理。

DHL與達飛強調，未來將持續擴大低碳燃料使用規模，並深化合作模式，攜手推動國際供應鏈朝向低碳與永續發展。