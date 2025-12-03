DIGITIMES列明年10大趨勢 AI帶動半導體全面成長

（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構DIGITIMES總經理蘇育正今天表示，人工智慧（AI）帶動半導體全面成長，重塑晶片產業典範，此為2026年的10大科技趨勢之一。

DIGITIMES今天舉行「2026年科技趨勢論壇」，聚焦全球供應鏈變化與技術演進的關鍵脈動，並發布2026年10大科技產業趨勢。蘇育正指出，全球市場秩序於2025年面臨劇烈重構與迭代，從晶片設計、AI基礎設施，到行動連網與能源布局，產業正站上結構性轉變的臨界點。

針對2026年的科技趨勢，DIGITIMES副總監蔡卓邵表示，AI帶動半導體全面成長，全球半導體產值2024年至2026年，連續3年的年成長率達雙位數，重塑晶片產業典範。其次，全球電動車競爭邁向「智駕化」，2025年全球電動車年增21.8%、2026年成長放緩至15.2%，「智駕化」為下一個勝負分水嶺。

蔡卓邵說，未來用電量達GW級別AI資料中心將成新常態，分散式低碳能源成必選項，預期2030年全球資料中心用電結構超過70%來自低碳能源。

另外，衛星直連（D2D）將成新世代行動連網趨勢，無網路覆蓋時，手機自動連接衛星網路，消費者可用簡訊、App訊息及語音，與外界保持聯繫。

特定用途（ASIC）與圖形處理器（GPU）AI伺服器競爭白熱化，在GPU與ASIC業者的良性競爭等多重因素下，2026年整體系統出貨可望突破250萬台，占全球伺服器比重將達15%。

另外，高壓直流電（HVDC）發展大幅成長，輝達（NVIDIA）及雲端服務供應商（CSP）對ASIC伺服器積極採用液冷設計，推動液冷滲透率在2026年達5成。

至於人工智慧個人電腦（AI PC）滲透率，將於2026年達5成以上，有望正式成為主流。

以人工智慧為中心的社會（AI-Centric Society）將重新定義行動服務的角色，6G通訊網路將是建構代理人工智慧（Agentic AI）的必要基建，重塑次世代通訊網路剛需新面貌。

此外，動態隨機存取記憶體（DRAM）漲價影響滲透率，生成式AI（GenAI）手機出貨成長幅度明顯趨緩。最後，百鏡大戰進入下半場，蘋果、三星等大品牌將入局，發展重點轉向擴增實境（AR）眼鏡，推出款式估達50%。（編輯：楊蘭軒）1141203