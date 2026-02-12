DIGITIMES社長黃欽勇拜會竹市府 高虹安市長盼拓展國際城市交流

新竹市長高虹安致贈吉祥物皮卡娃娃予社長黃欽勇。

DIGITIMES社長黃欽勇十二日拜會新竹市政府，由新竹市長高虹安率城市行銷處長林昱志、衛生局長陳厚全盛情接待。高虹安市長表示，感謝黃欽勇社長長期深耕國際產業與科技交流，積極促成台灣與各國城市間的實質合作，為地方城市搭建與全球對話的橋梁，也為竹市拓展多元且具前瞻性的國際連結注入關鍵能量。

新竹市長高虹安十二日指出，竹市以「科技立市」為發展核心，持續以開放、務實的態度推動城市外交，主動鏈結國際重要城市與產業節點，讓外交不僅止於交流互訪，更將產業合作、教育連結與公共治理轉化為實質成果。目前竹市與美國庫比蒂諾市、日本岡山市等姊妹市維持長期且穩定的交流關係，並持續推動交換學生計畫與多元互訪活動，深化青年世代的國際視野，為城市長遠發展奠定厚實基礎。

城銷處長林昱志表示，黃社長日前拜會韓國原州市，就雙方城市合作與締結姊妹市事宜進行交流，為竹市開啟嶄新契機。原州市為韓國中央政府指定發展人工智慧與智慧醫療的重要城市，其產業定位與竹市在半導體、資通訊及智慧醫療整合上的優勢高度契合。市府對於未來在智慧醫療、AI應用及科技產業合作等面向的可能性表達高度重視，並感謝黃社長居中牽線，協助竹市與國際重點城市建立實質對話平台。

黃欽勇社長表示，新竹市在半導體與資通訊產業具有舉足輕重的地位，是全球科技供應鏈的重要節點城市，具備與國際城市深化合作的高度潛力。他指出，透過城市層級的交流，不僅能促進產業對接，也有助於教育、醫療與公共治理等面向的跨域合作，創造更具前瞻性的國際連結。未來也將持續協助竹市鏈結國際重要城市與產業資源，讓地方發展與全球趨勢接軌，發揮城市外交的實質效益

新竹市政府表示，在智慧醫療領域方面，新竹市結合在地科技產業能量與醫療體系優勢，積極建構智慧醫療與緊急醫療應變系統，透過醫事管理平台即時掌握醫療資源與病床量能，並在重大突發事件時與鄰近縣市進行跨域協調與資源整合，強化城市整體醫療韌性，打造兼具科技創新與人本關懷的健康城市。

未來將持續深化國際城市交流，在智慧醫療、AI應用、科技治理與產業創新等面向，尋求更多具體且具戰略意義的合作機會。在高虹安市長帶領下，新竹市將持續以科技實力為後盾，拓展全球城市網絡版圖，讓「安居科技城」在國際舞台上發揮更積極且關鍵的影響力。