DIKE 推新一級能效除濕機與浴室乾燥暖風循環機 鎖定台灣濕冷與小宅需求

台灣一到秋冬，濕冷感特別明顯，衣物不易乾、浴室牆角也常見霉味。由雙全國際獨家代理的 3C 生活品牌 DIKE，近期以「更貼近台灣居家情境」為方向，推出新一級能效除濕機系列與多款居浴取暖相關產品，其中「DIKE 浴室乾燥暖風循環機」在群眾募資平台嘖嘖寫下近千萬預購成績，顯示不少家庭與租屋族對「免施工、可移動」的浴室設備確實有需求。

從產品規劃來看，DIKE 這波新品把焦點放在兩個很台灣的日常：一是長期高濕度下的除濕需求，二是老屋與小宅普遍存在的「不方便鑽孔、難以固定安裝」限制。

DIKE 品牌公關經理黃子倫也提到，設計思考是從台灣人的居住環境出發，主打不佔空間、多功能與情境使用；以新聞現場的角度來說，這類說法是否落地，通常就看規格設計是否能對應到真實生活裡的痛點。

在除濕機部分，DIKE 一次端出 3 款不同定位。入門到中階的「DIKE 6L 除濕機」與「DIKE 12L 除濕機」皆標示能源效率第 1 級，前者日除濕能力為 6 L / d（ 27 ℃ / RH 60% ），水箱 2.1 L；後者日除濕能力為 12 L / d（ 27 ℃ / RH 60% ），水箱 6 L，功率與機身尺寸也相對提高，適合空間更大的客廳或開放式區域使用。至於「DIKE 智慧靜音電子式除濕機」則走小型機路線，主打衣櫃、儲藏室等小空間，日除濕量 600 ml / d（ 30 ℃ / RH 90% ），水箱 2,700 ml、機身約 2.3 kg，較適合需要「放得進去、搬得動」的場景。

冬季取暖與浴室乾燥方面，DIKE 這次把「可移動」當成核心。以「DIKE 浴室乾燥暖風循環機」為例，產品訴求免鑽孔壁掛與可移動，並整合暖房、乾燥、除濕、換氣、循環等用途，具備 IPX4 防潑水規格，額定功率 1,450 W，噪音值標示 45 dB（ A ）。同系列的「DIKE 居浴多用恆溫電暖器」為 1,200 W，提供冷風與 2 段暖風，並可立式或懸掛使用；「DIKE 廣角恆溫智慧電暖器」則為 1,300 W，標示多模式與定時機能，定位更偏一般室內移動式暖房。以台灣居住現況來說，浴室與臥室常是最需要快速改善體感的地方，而不必施工的產品確實較容易被納入選購清單。

雙全也預告，即將於 2026 Q2 推出冷暖空調系列產品，將會更擴展 DIKE 空氣產品的廣度。

此外，DIKE 也把新品延伸到廚房家務，推出「DIKE 3.5L 淨味儲存智慧廚餘機」、「DIKE 全自動臭氧烘乾洗碗機」與「DIKE 黑晶溫控電陶爐」。其中廚餘機容量 3.5 L、額定功率 450 W；洗碗機主打免安裝使用，餐具容量標示最多 32 件；電陶爐則為 1,000 W 並提供多段溫控。從趨勢面觀察，小宅化與外食、簡易料理交錯的生活型態，讓「減少家務時間」成為不少品牌切入的方向，但實際好不好用，仍取決於使用者家中動線、收納空間與清潔習慣是否吻合。

另外，雙全國際也代理 PHILIPS 全系列行動電源，包含多款自帶線多功能款式、旅充式便攜口袋行動電源，加上多種外殼搭配變化出多種樣貌，也讓 3C 配件可以有更多樣化的選擇。

雙全國際也呼籲，行動電源在使用期間難免會有碰撞或是受潮，行動電源不是壞了才換，而是應該定期更換。所以他們也祭出行動電源舊換新的活動，活動一個月內已經超過 5000 顆進行更換，這樣的活動，也能更確保大家使用的安全。

