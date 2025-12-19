看準台灣居住空間普遍「小宅化」，以及高濕度的環境特性，由雙全國際的3C生活品牌DIKE在台推出一系列冬季家電新品，同時宣布啟動品牌重塑 (Rebranding) 計畫，並且預告2026年將跨足大型家電市場，將於第二季引進PHILPS空調系列產品。

DIKE品牌大變身！迎戰冬季推免鑽孔暖風機、除濕機，預告明年Q2引進PHILPS空調

這次新品陣容相當龐大，涵蓋了三款一級能效除濕機、多款電暖器，以及針對各種「輕家務」需求的廚房家電。其中，主打免鑽孔安裝的「浴室乾燥暖風循環機」更是在嘖嘖募資平台上創下破千萬元的預購佳績，顯示「免安裝」家電在租屋與老屋市場的強勁需求。

品牌視覺更新：去銳角、更圓潤，從「3C」走向「居家」

除了發新品，DIKE也宣布換上全新的品牌識別。官方表示，過去DIKE的形象較偏向硬派、冰冷的電子產品，為了更貼近現代消費者的生活場景，新品牌標誌去除尖銳的稜角，改以更加友善、圓潤的形式呈現。這也象徵DIKE從單純的周邊配件品牌，正式轉型為全方位的「質感居家生活」品牌。

預購破千萬的黑馬：免鑽孔浴室暖風機

冬天洗澡最怕浴室冷冰冰，但傳統暖風機通常需要要在天花板開孔安裝，對於租屋族或老房子來說是一大工程。

DIKE推出的浴室乾燥暖風循環機則是解決這個痛點，目前預購金額已突破新台幣1000萬元，採用免鑽孔壁掛或可移動設計，掛在毛巾架上就能用，更整合暖房、乾燥、除濕、換氣、循環功能，並且內建UV紫外線燈、IPX4防潑水、90度可調出風口、智慧恆溫 (20-45°C)等功能。

此外，雙全國際也透露，旗下代理的PHILPS壁掛暖風機在冬季單月銷售也突破1000台，顯示市場對於浴室暖房的需求極高。DIKE本次也同步推出「居浴多用恆溫電暖器」與「廣角恆溫智慧電暖器」，滿足不同預算的暖房需求。

除濕機三兄弟：省電、靜音、還有HEPA濾網

針對台灣動不動就飆破80%的濕度情況，DIKE這次依照空間大小推出了三種解決方案，強調「新一級能效」來幫看緊荷包。

• DIKE 6L除濕機：主打臥室與小坪數，每日電費約1.56元，運轉音量僅38dB，睡覺開著也不吵。

• DIKE 12L除濕機：針對客廳設計，除濕力更強且同樣是一級能效，最大亮點是搭載了HEPA高效濾網，實現「除濕+清淨」二合一。

• DIKE 智慧靜音電子式除濕機：這是專門給衣櫃、儲藏室用的。採用半導體冷凝晶片，功率僅75W，體積輕巧好移動，專治角落發霉。

廚房三寶：各種「免安裝」解放雙手

除了客廳與浴室，DIKE也針對小家庭廚房推出了「廚房三寶」，包含3.5L淨味儲存智能廚餘機，能將廚餘體積縮小90%，而全自動臭氧烘乾洗碗機則支援免安裝進水 (手動加水)，具備75°C高溫洗烘與臭氧殺菌，最多可洗32件餐具，至於黑晶溫控電陶爐具備1000W大火力，不挑鍋具，適合沒有瓦斯爐的套房使用。

未來佈局：募資金額衝6500萬元，明年第二季引進PHILPS空調

雙全國際同時也分享2025年的募資戰果，總計推出了16檔新品，累積募資金額達新台幣6500萬元。而接下來的產品地圖更是精彩，包括：DIKE瞬熱式溫水潔淨便座、DIKE冰風 Pro移動式水冷氣，以及DIKE冰友雪泥機等產品，另外在行動電源方面則是推出PHILPSFunCube 3.0與PHILPSFunCube Mini 2等

此外，雙全國際預計在2026年第二季引進PHILPS「清靜風」與「智慧風」系列空調，這標誌著代理版圖將從生活小家電，正式跨足大型白色家電戰場。

用「減法」與「溫度」攻佔租屋市場

相較Panasonic、LG等大廠追求極致效能與嵌入式設計，DIKE選擇另一條路：彈性。其產品大多不需要複雜安裝、體積輕巧、具備多功能。對於住在套房或不便裝修的消費者來說，一台能掛在現有架子上的暖風機，或者一台不用接水管的洗碗機，其吸引力往往大於那些規格強悍，但安裝卻很麻煩的旗艦機種。

此次品牌標誌的更新，同時也反映DIKE試圖擺脫「便宜3C」的刻板印象，轉向更有質感的「Lifestyle」定位。而隨著明年PHILPS空調的加入，雙全國際手中的牌將更完整，從客廳、浴室、廚房到核心的溫控家電全包，展現出強大的生態系野心。

