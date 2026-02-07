Dior巧思大玩縫紉工具 頂針皮尺變身可愛小馬

絲巾上的馬蹄鐵元素是馬年新春限定系列的代表圖騰之一。（Dior提供）

為迎接即將到來的2026農曆丙午馬年，精品品牌Dior推出農曆新春限定系列，由設計師Jonathan Anderson操刀，以駿馬圖騰與馬蹄鐵元素為設計核心，將生肖意象轉化為時尚語彙，以充滿蓬勃生命力的設計，呼應新年的前行力量。

本次系列透過細緻圖騰與立體裝飾語言，詮釋了馬年所承載的勇氣與能量：嶄新駿馬圖案成為視覺焦點，象徵向前邁進的精神；而馬蹄鐵元素則點綴於珠寶與吊飾作品以及絲巾與印有標誌的Mitzah絲巾上，轉化為低調卻明確的節慶符號。

融入駿馬圖騰的服裝營造精緻而隨性的時尚風格。（Dior提供）

駿馬刺繡連帽外套。NT$74,000（Dior提供）

黃色小馬造型吊飾。NT$36,000（Dior提供）

.Lucky Dior皮革手鍊。NT$14,500（Dior提供）

Dior Tribales馬蹄鐵造型珠飾耳環。NT$19,000（Dior提供）

可愛的小馬吊飾由多種縫紉工具所組成：避免刺傷手指的頂針、丈量的皮尺、各色線軸、以及安全別針。這些在工坊裡隨處可見的用具，在充滿巧思的安排之下，組合成充滿生氣與靈動感的馬匹外型。

