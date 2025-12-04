DIOR施展魔法迎接年終 揮灑金色沾染經典設計

DIOR推出2025全新節慶形象影片，以魔法般的揮灑帶領大家跨越現實與夢境的氛圍。（迪奧提供）

以詩意與奇想迎接2025歲末的DIOR，推出全新節慶形象影片，展現品牌的工藝、以及對夢想、創意與贈禮藝術的歌頌。位於台北101的旗艦店也換上全新裝置，從櫥窗到店內，每一處都閃耀著節慶光芒，帶給走進店內的每位賓客一種跨越現實與夢境的佳節氛圍。

熱騰騰推出的全新節慶形象影片，以一抹俏皮與魔法，帶領你我漫步於迷宮，走進DIOR世界：在魔鏡的折射下，30 Montaigne的珍貴作品逐一現身，壯麗的宴會場景則沐浴在象徵幸運的護身符光芒下，彷彿受到魔法召喚，讓品牌的創作逐一鮮活起來，完全是一場令人目不暇給的視覺饗宴。

Lady Dior金屬光澤金色籐格紋小羊皮迷你包款點綴水鑽吊飾。NT$205,000（迪奧提供）

Dior Book Tote金絲線Oblique緹花中型提包。NT$110,000（迪奧提供）

Dior Vibe金絲線Oblique緹花休閒鞋。NT$38,000（迪奧提供）

Dior Band金絲線籐格紋刺繡髮箍。NT$25,500（迪奧提供）

踏入旗艦店內，可以感受到品牌以奇幻花園為靈感的精心呈現：融合籐格紋、Dior Oblique緹花圖騰、生意盎然的法式印花（toile de jouy）與象徵幸運與守護指引的八芒星等經典符碼，呈現在時裝、珠寶、腕錶與家飾作品，打造出充滿魔法與祝福的DIOR節慶世界。

Petit CD Daisy珠飾耳環。NT$19,000（迪奧提供）

My Dior 18K白金手鐲。NT$360,000（迪奧提供）

Dior Rose des Vents玫瑰金鑲鑽戒指。NT$415,000（迪奧提供）

（男）CD Icon 米色皮革編織手鍊。價格店洽（迪奧提供）

（男）Dior 綠色粒面皮革鑰匙圈。NT$18,500（迪奧提供）

（男）Dior B30 Countdown米色科技尼龍跑鞋。NT$37,000（迪奧提供）

品牌今晚也將於殿上舉辦節慶酒會，包括DIOR全球代言人周杰倫、台灣品牌大使陳庭妮、以及新生代女星林奕嵐與國際小提琴家陳銳皆會一同現身，為品牌揭開節慶序曲。

