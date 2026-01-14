DIOR皮革木語香氛飄著花香與木質味 打破你對皮革的既定嗅覺印象

迪奧香氛世家皮革木語香氛。50ml／NT$6,700、100ml／NT$10,900、200ml／NT$16,100（DIOR提供）

2026年初，DIOR香水創意總監Francis Kurkdjian以來自經典Saddle馬鞍包的靈感，為皮革香調帶來全新詮釋，推出迪奧香氛世家首款皮革調作品「皮革木語香氛」。不同於傳統皮革香氛常見的濃烈煙燻與厚重動物氣息，新作選擇以清澈白花與溫潤木質為主軸，打造更輕盈、貼膚的現代氣味。

Saddle馬鞍包的代表是自由、不受拘束，卻始終優雅。Kurkdjian將皮革柔軟包覆肌膚的感受，轉化為香氣語言，讓皮革不再剛硬，而是像第二層肌膚般自然貼合。初聞帶有淡淡煙燻木質調性，隨後白花的明亮氣息逐漸浮現，使整體香氣更加平衡、乾淨而有深度。

（圖左）高訂旅行隨身瓶套（馬鞍）NT$7,600、（圖右）高訂香氛瓶蓋（馬鞍）NT$2,800。（DIOR提供）

「皮革木語香氛」同時延續皮革香調的歷史底蘊，卻透過現代合成分子的運用，讓香氣更細膩、柔和，也更貼近當代生活節奏。麂皮般的質地，帶出一種低調卻耐聞的性感，既感性又不張揚。

同步推出的限量皮革旅行隨身瓶，同樣向馬鞍包致敬。霧面皮革包覆瓶身，搭配米灰色調與俐落線條，兼具實用與收藏價值。無論日常或旅途，都能輕鬆隨行，為皮革香氛寫下優雅而現代的新篇章。

