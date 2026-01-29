Diptyque情人節由燕子捎來祝福 心形花朵樹枝是愛啊

Diptyque推出2026年情人節限量系列，由藝術家Constantin Riant設計。經典玫瑰香氛蠟燭190g／NT$2,300（10/10提供）

為迎接2026年情人節，Diptyque以限量版設計妝點玫瑰香氛蠟燭與橢圓陶瓷托盤，將香氛美學延伸至日常生活之中：深藍色與紅色相互搭配的精美圖案、突顯愛情的象徵元素如展翅飛翔的燕子、開滿心形花朵的樹枝、「Amour」及「Flamme」躍動字母，皆以細膩而優雅的風貌迎接節慶。

2026情人節限量大型玫瑰香氛蠟燭。600g／NT$7,300（10/10提供）

Diptyque秉承藝術合作傳統，此次邀來年輕插畫家兼陶藝師Constantin Riant設計，將其充滿現代氣息的創作風格與藍色陶釉技藝完美地融入三款限量版精品之中。設計師以傳統陶瓷為靈感，創意演繹Diptyque標誌性產品，展現精雕細琢般的工藝特質。

2026情人節限量橢圓托盤（旗艦店獨家販售）。NT$3,600（10/10提供）

玫瑰香氛蠟燭的燭杯採用玻璃及陶瓷製成，紅色彩帶貫穿整幅畫面，彩帶上書寫著「Le cœur est une rose que l’amour fait éclore」(心是愛情滋養下綻放的玫瑰)，非常浪漫。橢圓釉面陶瓷托盤採用手工製作，與本季情人節限量系列兩款香氛蠟燭的裝飾圖案及色彩完全呼應。

凡消費滿一定金額並內含任一情人節限量系列商品，即能獲贈情人節陶瓷胸針與托特包乙只。（10/10提供）

