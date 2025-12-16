Diptyque香氛蠟燭也可以疊香！10種超好聞組合公開
只在Diptyque旗艦店獨賣的限定香氛蠟燭共有15款，每一款都蘊藏著品牌最私密、深刻的靈感片段。
點燃這些蠟燭，彷若一同身歷光影落於林木、微風掀動花序、屋瓦間香氣逸散的那刻瞬間。
延伸閱讀：
Diptyque香水排名2025｜哪一款最值得入手？人氣香氣完整評比
Diptyque慶祝蠟燭60週年，推出全新「大千之境」系列，燭芯燃盡還能補充
類別1. 復刻開創經典-山楂、肉桂、茶樹
1963年，品牌推出的3款香氛蠟燭，為Diptyque的嗅覺世界揭開序幕。
1.山楂 Aubépine
帶有杏仁蜂蜜香氣的野原花香，圓潤細緻的粉感氣息盡顯無遺，小巧帶刺的山楂象徵了大自然的狂野之美，深受三位創始人所喜愛。
2.茶樹 Thé
濃厚的煙燻紅茶茶葉香，伴隨孜然、胡椒、芫荽等異國香料氣味相互交織，喚起熱茶沖泡後的溫潤與豐富層次。
3.肉桂 Cannelle
散發剛從印度肉桂樹枝上剝下的樹皮氣息，溫暖木質與香料辛香包富感官，蘊含深邃的東方魅力。
類別2. 生活物件的聯想-皮革、鳶尾、蠟木
每件物品都有屬於它的故事，香氣則以最細膩的方式為它留下痕跡。
1.皮革 Cuir
此款香氣散發精緻皮革所擁有的麝香、花香與些微辛香，蔓延在空氣裡的氣息勾起那些日常物件的溫度與記憶。
2.鳶尾 Iris
輕盈柔和、宛如羽紗般的粉感氣息，令人聯想起往日以鳶尾根馥香的精緻皮手套，高貴優雅，散發夢幻芬芳。
3.蠟木 Bois Ciré
有如古老城堡裡上蠟的木製地板，擁有蜜香交織木質的溫潤氣息，每一步踩上都輕微作響，每一分氣息都帶有昔日歷史的光澤。
類別3. 佇立於花草樹木之間-椴木、乾草、青苔、橡木
Diptyque將花草樹木所釋放的廣闊氣息盡收於香氛蠟燭之中，將大地的深厚底蘊溫柔引入室內。
1.椴木 Tilleul
在蠟燭點亮之時，彷彿嗅得森林中繁盛的星型椴數花朵，滿溢著清新花香與甜美蜜香，夏日的明朗氣息也悄然到來。
2.乾草 Foin Coupé
將空間化為陽光灑落的田園夢境，感受溫暖的微風拂過新鮮收割的乾草，野花與香草叢生，空氣裡飄散著帶有蜂蜜氣息的花粉。
3.青苔 Mousses
大自然走進了室內，如一場清涼雨後的氣息：濕潤的泥土、樹木濃鬱的木質氣息、青草綠意的清香，在空氣裡升騰流動。
4.橡木 Chêne
想像森林裡的橡木鋸開時散發的木頭清香，樹皮的乾燥、木質及含單寧的氣息凝鍊為安撫心緒的香味，給予沉穩安定的溫暖。
類別4. 味蕾記憶的美好重現-木梨、胡荽
Diptyque提取味蕾記憶裡的氣味精隨，在點燃蠟燭的片刻，重溫那些從舌尖延伸至心底的幸福感。
1.木梨 Coing
療癒的果香喚起木梨蜜餞的滋味，彷彿再次嚐到童年最甜蜜的點心，或是秋天時節從廚房裡傳出的果醬甜香，令人憶起幸福過往。
2.胡荽 Coriandre
靈感取自創辦人經常旅行的目的地—摩洛哥的道地料理「塔吉鍋」，總會灑上滿滿的胡荽葉，芬芳的馥郁草本香氣自古便魅惑人心。
類別5. 踏上氣味鋪墊的異鄉旅路-柑橘香、灌木、薄荷
遠方的景致、異地的文化、昔日的風景……Diptyque用香氣捕捉初次邂逅他鄉的記憶，收藏跨越地域的想念。
1.柑橘香 Oyédo
以古都江戶（今東京）為名，帶領嗅覺前往昔日的日式風景，明亮活潑又略帶辛感的柚子酸香，逐漸開展成清涼草本般的透明氣息。
2.灌木 Maquis
置身法國東南部馬丁角與羅克布倫間的山坡上，四周滿布由日曬大地與岩玫瑰灌叢交織的樹脂辛香，形成既遼闊卻親密的氣味。
3.薄荷 Menthe Verte
清新、甜美又帶點微微胡椒香氣，彷彿佇立於布列塔尼由冰雪覆蓋的小溪河岸邊，坐擁一整片青綠薄荷的清爽。
Diptyque香氛蠟燭疊香指南
「疊香」指的是同時點燃兩款香氛蠟燭，讓各自的香氣在空氣中交融、層層堆疊，進而創造出前所未有的感官體驗。不僅是嗅覺的享受，更是一種感官的實驗，能讓你在熟悉的空間中，發現全新的氛圍與情緒。疊香可以讓香氛的表現更加立體，也能根據不同的時間、心情或場景，調配出專屬的香氣語言。
搭配1. 肉桂 x 茶樹：Desmond的英國童年記憶
肉桂和茶樹源自Diptyque創始初期的3款蠟燭，肉桂皮仍保留著印度原產地的暖甜香氣，而茶樹的木質辛香熱烈卻溫柔。
印度肉桂與英式紅茶的氣息巧妙融合，承載了品牌創辦人Desmond童年時在英國的記憶，打造一段跨越國界的嗅覺旅程。
搭配2. 椴木 x 乾草：歐洲鄉村的溫暖
椴木花開，如同一段溫柔宣言。淡黃色的小花散發甜蜜而柔美的香氣，瀰漫在空氣中。而鄉間的乾草剛被收割，泥土與草垛的味道，混合出田野間特有的清新香味。
此刻，明亮的氣息融合成一幅溫暖而生動的田園油畫。
搭配3. 蠟木 x 鳶尾花：文藝復興時期的佛羅倫斯宮殿
鳶尾花的香氣輕盈如薄紗，其根莖是為皮革手套賦香天然原料。
在十五世紀的佛羅倫斯，華麗的宮殿大廳與連廊相接，富含鳶尾粉香的皮具氣息，渲染著蠟木地板的暖意，更顯優雅，讓人仿佛沉浸在文藝復興時期的精緻雅意中。
搭配4. 灌木 x 柑橘香：日式庭園的綠意清晨
Oyedo之名延伸自古代日本江戶(Edo)與清新明亮的柚子，酸澀活潑的柑橘香調，像東京夏日清晨的第一縷陽光灑落，光影在日式庭園的綠植與枯山水間游移。
灌木叢的濕潤氣息交織柚子的生動香氣，營造出綠意盎然、清爽怡人的景致。
搭配5. 清雅水煙 x 薄荷：午後在棕櫚園中品茗
野生薄荷的綠葉氣息清涼而鮮活，根莖間帶著樹脂般的濃郁芳香。
在棕櫚樹高聳的樹蔭下，人們悠然啜飲著薄荷茶，伴隨水煙裊裊升起，香料與木質氣息在空氣中交融，如同置身中東棕櫚園，度過靜謐迷人的午後時光。
搭配6. 茉莉 x 胡荽：印度邁索爾花市的嗅覺盛宴
芫荽自古即作為香料，其輕盈清新的草本香備受推崇；而在印度邁索爾，五彩繽紛的花卉與香料市場隨處可見，空氣瀰漫著甜美且略帶辛香的氣味。
以茉莉與芫荽蠟燭疊香，恰如其分地復刻這異國風情，讓人彷彿行走於熱鬧的市集，感受香氣與色彩交織的活力。
搭配7.皮革 x 茶樹：沿著絲路漫行的馬隊
煙燻醇厚的茶葉交織古老香料的氣息，陪伴馬隊沿著絲路，穿越廣袤的草原與沙丘。
馬隊在驛站稍作停留，煮著滾燙紅茶的裊裊炊煙升起，煙薰茶香、辛香料與皮革的香氣瀰漫在夜風中，以氣味記錄路途中的故事。
搭配8. 橡木 x 木梨：歐洲果園的金色秋日
木梨的氣息近似蘋果和香梨果醬，柔美酸澀的味道，讓人回憶起童年品嘗美味甜點的快樂時光。
以橡樹的煙薰香氣，搭配木梨美妙的果香，重現秋日豐收時節，木質香與果香交織的溫暖氛圍。
搭配9. 青苔 x 榛樹：漫步在中歐原始森林
森林的呼吸凝聚於此，濕潤的土壤與古老樹木的濃郁香氣層層交織。
踏入林中，榛樹的青澀木質香與青苔略帶濕潤泥土氣息的青草氣味相依共生，展現大地與樹木的完美融合，彷彿置身中歐山區森林，沉浸於原始而豐富的自然懷抱中。
搭配10. 山楂 x 小蒼蘭：諾曼第海岸的春日花園
春日裡小蒼蘭盛放，五彩花朵渲染出柔美的色調，伴隨迷人細緻的香氣。
Diptyque 創辦人位於諾曼第的宅邸「丁香別墅」，花園延伸至海濱。晨露輕落，山楂花的甜美香氣溫柔襯托小蒼蘭的清新，如同步入法國沿海的春天花園，沐浴在柔和且芬芳的晨光之中。
同場加映：旗艦店客製刻字服務
Diptyque在全台4間旗艦店提供香氛蠟燭與香水客製化刻字服務。
無論是英文名字、姓名首字母、珍藏的日期，或一句溫柔祝福，讓香氛承載專屬記憶，成為獨一無二的美好心意。
Diptyque旗艦店資訊
1.台北101形象旗艦店
2.微風信義台北旗艦店
3.新光三越台中旗艦店
4.Diptyque漢神巨蛋高雄旗艦店
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2025美甲推薦「12星座代表色美甲]！24款範本色彩齊全，星座氣場滿分
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 73
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 136
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 48
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 15
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 132
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 6 小時前 ・ 5
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 106
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 16 小時前 ・ 39
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 14 小時前 ・ 100
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 54
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 14 小時前 ・ 17
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 84