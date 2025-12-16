Diptyque香氛蠟燭也可以疊香！10種超好聞組合公開

只在Diptyque旗艦店獨賣的限定香氛蠟燭共有15款，每一款都蘊藏著品牌最私密、深刻的靈感片段。

點燃這些蠟燭，彷若一同身歷光影落於林木、微風掀動花序、屋瓦間香氣逸散的那刻瞬間。

類別1. 復刻開創經典-山楂、肉桂、茶樹

1963年，品牌推出的3款香氛蠟燭，為Diptyque的嗅覺世界揭開序幕。

1.山楂 Aubépine

帶有杏仁蜂蜜香氣的野原花香，圓潤細緻的粉感氣息盡顯無遺，小巧帶刺的山楂象徵了大自然的狂野之美，深受三位創始人所喜愛。

2.茶樹 Thé

濃厚的煙燻紅茶茶葉香，伴隨孜然、胡椒、芫荽等異國香料氣味相互交織，喚起熱茶沖泡後的溫潤與豐富層次。

3.肉桂 Cannelle

散發剛從印度肉桂樹枝上剝下的樹皮氣息，溫暖木質與香料辛香包富感官，蘊含深邃的東方魅力。

類別2. 生活物件的聯想-皮革、鳶尾、蠟木

每件物品都有屬於它的故事，香氣則以最細膩的方式為它留下痕跡。

1.皮革 Cuir

此款香氣散發精緻皮革所擁有的麝香、花香與些微辛香，蔓延在空氣裡的氣息勾起那些日常物件的溫度與記憶。

2.鳶尾 Iris

輕盈柔和、宛如羽紗般的粉感氣息，令人聯想起往日以鳶尾根馥香的精緻皮手套，高貴優雅，散發夢幻芬芳。

3.蠟木 Bois Ciré

有如古老城堡裡上蠟的木製地板，擁有蜜香交織木質的溫潤氣息，每一步踩上都輕微作響，每一分氣息都帶有昔日歷史的光澤。





類別3. 佇立於花草樹木之間-椴木、乾草、青苔、橡木

Diptyque將花草樹木所釋放的廣闊氣息盡收於香氛蠟燭之中，將大地的深厚底蘊溫柔引入室內。

1.椴木 Tilleul

在蠟燭點亮之時，彷彿嗅得森林中繁盛的星型椴數花朵，滿溢著清新花香與甜美蜜香，夏日的明朗氣息也悄然到來。

2.乾草 Foin Coupé

將空間化為陽光灑落的田園夢境，感受溫暖的微風拂過新鮮收割的乾草，野花與香草叢生，空氣裡飄散著帶有蜂蜜氣息的花粉。

3.青苔 Mousses

大自然走進了室內，如一場清涼雨後的氣息：濕潤的泥土、樹木濃鬱的木質氣息、青草綠意的清香，在空氣裡升騰流動。

4.橡木 Chêne

想像森林裡的橡木鋸開時散發的木頭清香，樹皮的乾燥、木質及含單寧的氣息凝鍊為安撫心緒的香味，給予沉穩安定的溫暖。





類別4. 味蕾記憶的美好重現-木梨、胡荽

Diptyque提取味蕾記憶裡的氣味精隨，在點燃蠟燭的片刻，重溫那些從舌尖延伸至心底的幸福感。

1.木梨 Coing

療癒的果香喚起木梨蜜餞的滋味，彷彿再次嚐到童年最甜蜜的點心，或是秋天時節從廚房裡傳出的果醬甜香，令人憶起幸福過往。

2.胡荽 Coriandre

靈感取自創辦人經常旅行的目的地—摩洛哥的道地料理「塔吉鍋」，總會灑上滿滿的胡荽葉，芬芳的馥郁草本香氣自古便魅惑人心。

類別5. 踏上氣味鋪墊的異鄉旅路-柑橘香、灌木、薄荷

遠方的景致、異地的文化、昔日的風景……Diptyque用香氣捕捉初次邂逅他鄉的記憶，收藏跨越地域的想念。

1.柑橘香 Oyédo

以古都江戶（今東京）為名，帶領嗅覺前往昔日的日式風景，明亮活潑又略帶辛感的柚子酸香，逐漸開展成清涼草本般的透明氣息。

2.灌木 Maquis

置身法國東南部馬丁角與羅克布倫間的山坡上，四周滿布由日曬大地與岩玫瑰灌叢交織的樹脂辛香，形成既遼闊卻親密的氣味。

3.薄荷 Menthe Verte

清新、甜美又帶點微微胡椒香氣，彷彿佇立於布列塔尼由冰雪覆蓋的小溪河岸邊，坐擁一整片青綠薄荷的清爽。





Diptyque香氛蠟燭疊香指南

「疊香」指的是同時點燃兩款香氛蠟燭，讓各自的香氣在空氣中交融、層層堆疊，進而創造出前所未有的感官體驗。不僅是嗅覺的享受，更是一種感官的實驗，能讓你在熟悉的空間中，發現全新的氛圍與情緒。疊香可以讓香氛的表現更加立體，也能根據不同的時間、心情或場景，調配出專屬的香氣語言。

搭配1. 肉桂 x 茶樹：Desmond的英國童年記憶

肉桂和茶樹源自Diptyque創始初期的3款蠟燭，肉桂皮仍保留著印度原產地的暖甜香氣，而茶樹的木質辛香熱烈卻溫柔。

印度肉桂與英式紅茶的氣息巧妙融合，承載了品牌創辦人Desmond童年時在英國的記憶，打造一段跨越國界的嗅覺旅程。

搭配2. 椴木 x 乾草：歐洲鄉村的溫暖

椴木花開，如同一段溫柔宣言。淡黃色的小花散發甜蜜而柔美的香氣，瀰漫在空氣中。而鄉間的乾草剛被收割，泥土與草垛的味道，混合出田野間特有的清新香味。

此刻，明亮的氣息融合成一幅溫暖而生動的田園油畫。

搭配3. 蠟木 x 鳶尾花：文藝復興時期的佛羅倫斯宮殿

鳶尾花的香氣輕盈如薄紗，其根莖是為皮革手套賦香天然原料。

在十五世紀的佛羅倫斯，華麗的宮殿大廳與連廊相接，富含鳶尾粉香的皮具氣息，渲染著蠟木地板的暖意，更顯優雅，讓人仿佛沉浸在文藝復興時期的精緻雅意中。

搭配4. 灌木 x 柑橘香：日式庭園的綠意清晨

Oyedo之名延伸自古代日本江戶(Edo)與清新明亮的柚子，酸澀活潑的柑橘香調，像東京夏日清晨的第一縷陽光灑落，光影在日式庭園的綠植與枯山水間游移。

灌木叢的濕潤氣息交織柚子的生動香氣，營造出綠意盎然、清爽怡人的景致。

搭配5. 清雅水煙 x 薄荷：午後在棕櫚園中品茗

野生薄荷的綠葉氣息清涼而鮮活，根莖間帶著樹脂般的濃郁芳香。

在棕櫚樹高聳的樹蔭下，人們悠然啜飲著薄荷茶，伴隨水煙裊裊升起，香料與木質氣息在空氣中交融，如同置身中東棕櫚園，度過靜謐迷人的午後時光。

搭配6. 茉莉 x 胡荽：印度邁索爾花市的嗅覺盛宴

芫荽自古即作為香料，其輕盈清新的草本香備受推崇；而在印度邁索爾，五彩繽紛的花卉與香料市場隨處可見，空氣瀰漫著甜美且略帶辛香的氣味。

以茉莉與芫荽蠟燭疊香，恰如其分地復刻這異國風情，讓人彷彿行走於熱鬧的市集，感受香氣與色彩交織的活力。

搭配7.皮革 x 茶樹：沿著絲路漫行的馬隊

煙燻醇厚的茶葉交織古老香料的氣息，陪伴馬隊沿著絲路，穿越廣袤的草原與沙丘。

馬隊在驛站稍作停留，煮著滾燙紅茶的裊裊炊煙升起，煙薰茶香、辛香料與皮革的香氣瀰漫在夜風中，以氣味記錄路途中的故事。

搭配8. 橡木 x 木梨：歐洲果園的金色秋日

木梨的氣息近似蘋果和香梨果醬，柔美酸澀的味道，讓人回憶起童年品嘗美味甜點的快樂時光。

以橡樹的煙薰香氣，搭配木梨美妙的果香，重現秋日豐收時節，木質香與果香交織的溫暖氛圍。

搭配9. 青苔 x 榛樹：漫步在中歐原始森林

森林的呼吸凝聚於此，濕潤的土壤與古老樹木的濃郁香氣層層交織。

踏入林中，榛樹的青澀木質香與青苔略帶濕潤泥土氣息的青草氣味相依共生，展現大地與樹木的完美融合，彷彿置身中歐山區森林，沉浸於原始而豐富的自然懷抱中。

搭配10. 山楂 x 小蒼蘭：諾曼第海岸的春日花園

春日裡小蒼蘭盛放，五彩花朵渲染出柔美的色調，伴隨迷人細緻的香氣。

Diptyque 創辦人位於諾曼第的宅邸「丁香別墅」，花園延伸至海濱。晨露輕落，山楂花的甜美香氣溫柔襯托小蒼蘭的清新，如同步入法國沿海的春天花園，沐浴在柔和且芬芳的晨光之中。

同場加映：旗艦店客製刻字服務

Diptyque在全台4間旗艦店提供香氛蠟燭與香水客製化刻字服務。

無論是英文名字、姓名首字母、珍藏的日期，或一句溫柔祝福，讓香氛承載專屬記憶，成為獨一無二的美好心意。

Diptyque旗艦店資訊

1.台北101形象旗艦店

2.微風信義台北旗艦店

3.新光三越台中旗艦店

4.Diptyque漢神巨蛋高雄旗艦店

