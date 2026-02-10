Discord宣布3月全球「身分證+掃臉」年齡驗證，稱保護青少年 引大量反彈與退訂潮

全球語音社群龍頭 Discord，在 ACG 社群間相當受到歡迎，並且缺乏同等級競爭對手的情況下，市佔率持續獨大，今年 1 月更傳出即將 IPO 上市的消息。然而，官方昨日（9）晚間的一個重大政策變更卻引發社群震盪。Discord 正式宣佈，將把先前在英國與澳洲測試的「年齡驗證機制」，於 2026 年 3 月全面推行到全球市場。假如使用者拒絕或沒有完成驗證，帳號功能將遭到嚴格限制，只有通過驗證者才能解鎖完整使用權限。

全球都要提供個資與照片年齡驗證，引起大量反彈。（圖源：Discord）

根據 Disocrd 官方公告的細節，今年 3 月起，所有使用者的帳號設定將被強制預設為適合「青少年」的保護狀態。這代表著，假如使用者想要進入標示為 18+ 的 NSFW 限制級頻道，或是想要關閉系統內建的內容過濾器…等功能，就必須先證明自己已經成年。參考先前在英國實施的標準，這套驗證流程非常嚴格，使用者通常需要上傳政府核發的身分證件，或是進行即時臉部掃描來確認真實年齡。

然而，這項政策公開後，馬上引起使用者對於「資訊安全」的強烈恐慌。主要原因是在 Discord 去年才發生過嚴重的駭客入侵事件，當時導致客服系統權限遭竊，據傳有高達 15TB 的數據外洩，其中甚至包含當時驗證過的大量使用者個資與證件照片。社群普遍認為，在官方無法確保資安無虞的情況下，要求大家上傳身分證與臉部生物特徵等敏感資訊，根本是把使用者暴露在超高的風險中，質疑此舉根本是為了收集個資，或是販售訓練 AI。

除了資安疑慮，這項措施也被批評是在「懲罰成年的老使用者」。許多忠實使用者從 2015 年平台創立初期便開始使用，假如依照當初需滿 13 歲的使用規範推算，這些人今就已經成年；加上不少人長期綁定信用卡訂閱 Nitro 會員，金流紀錄本應足以作為年齡佐證。如今官方卻無視這些紀錄，強制要求額外驗證，讓這些支持 10 多年的人感到不被尊重與失望。

面對官方強硬的態度，目前社群中已爆發大規模的「退訂潮」。許多使用者紛紛曬出消 Nitro 訂閱、刪除信用卡綁定，並停止一切消費，以實際行動表達抗議。雖然這項政策被推測是為了配合如英國「網路安全法」等各國日益嚴格的兒童保護法規，但在資安前科未解、且驗證手段過於侵犯隱私的情況下，Discord 這次的決策可能會面臨巨大的使用者流失危機。