Discord年度回顧hololive成員大揭密！獅羊組合放閃、佩克拉通話時數ViVi入榜！

50 / 110

ViVi 是今年崛起的新兔女郎。（圖源：Pekora Ch. 兎田ぺこら／hololive官方）

在眾多成員中，兔田佩克拉在直播中公開了自己的 Discord 年度回顧榜單。根據佩克拉分享的截圖，2025 年與她通話時長最多的前 3 名分別是寶鐘瑪琳、不知火芙蕾雅以及 ReGLOSS 的綺綺羅羅薇薇。雖然瑪琳船長佔據榜首，但總通話時間只有 69 小時，發送訊息是 157 則（佩克拉發給瑪琳的）。

佩克拉本人也忍不住吐槽白銀諾艾爾「妳到底跑去哪了？」，因為在白銀諾艾爾視角的 Discord 回顧中，佩克拉是諾艾爾花最多時間相處的唯一朋友，但在佩克拉這邊卻沒有進入前三名。粉絲們則驚訝於佩克拉私下通話時間之少，笑稱她果然貫徹了孤高的人設，不過薇薇能衝上第三名也讓粉絲不意外，畢竟兩人今年關係急速升溫，互動效果非常的好，就只差還沒有線下見面過而已。

廣告 廣告

另一方面，大空昴與貓又小粥的互動數據也相當驚人，小粥不只是發送了超過 2300 則訊息，語音時數還達到 410 小時，但兩人對此都相當驚訝。

而角卷綿芽則曬出了與獅白牡丹的親密數據，只見獅白牡丹高居她的互動榜首，綿芽更害羞地配文「嘿嘿...」，獅白隨後也貼出自己的回顧，同樣是綿芽第一名，因此回應：「真是的...w」，兩人一來一往的甜蜜互動，被粉絲戲稱為是食物鏈頂端的放閃，直接證實了「獅羊貼貼」是真的。此外，Moona Hoshinova 也分享了與 Kureiji Ollie 的互動，認證兩人是最佳拍檔。