Discord神人開發「虛擬人臉」工具，繞過官方年齡驗證機制

知名語音通訊軟體 Discord ，日前宣布將於 3 月在全球推行「身分證或掃臉」的年齡驗證機制，強調是為了保護青少年並符合各國法規。然而，這項政策隨即在社群中引起反彈，許多使用者並不想提供個人隱私資訊，還只是為了使用語音群組。為此，除了尋找替代平台外，更有人開發 3D 模擬工具，讓使用者可以模擬掃描臉部。

Discord 官方最近的做法引起社群反彈。（示意圖，圖源：Getty Images）

針對 Discord 的驗證要求，雖然有人想起去年英國先行實施掃臉驗證後，可以使用《死亡擱淺》之類的逼真遊戲騙過系統，但並非人人都有這款遊戲。其中 Reddit 上有開發者 PromptPirate 迅速製作了一款免費的 3D 臉部模擬程式，目前文章已經被刪除，但仍然可以在程式碼開源平台 GitHub 上找到。

這工具不需要使用者掃描自己的真實臉部，而是通過瀏覽器開啟後，生成一個可以自行修改外觀的 3D 人臉模型，該模型能模擬眨眼、轉頭等真人動作，並支援虛擬攝影機輸出。開發者提到該程式可以在低階電腦上穩定執行，目的就是為了讓不願提供真實臉部外觀的使用者也能通過系統檢測。

雖然這款 3D 模擬工具為使用者提供了規避驗證的選擇，但開發者也提醒，Discord 官方可能會持續更新偵測演算法來防範此類工具。目前社群與官方之間的攻防戰仍在持續，Discord 官方目前強調不會儲存使用者的任何隱私資訊，但考慮到去年的駭客洩漏案，多數使用者並不相信，仍然要求撤回該決定。