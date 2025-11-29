Discovery攜手科技大老藝術解謎 今晚揭密「年輕蒙娜麗莎」

〔記者凌美雪／台北報導〕細數古往今來所有偉大畫家中，達文西應該是話題性最高也最謎樣的存在，他的畫作〈救世主〉也是目前拍賣史上最高價的紀錄保持者，雖然至今仍有很多學者質疑其是否真出自達文西之手，還是有人認為〈救世主〉就是男版〈蒙娜麗莎〉；而〈蒙娜麗莎〉則可說是圍繞達文西所有謎團經常涉及的核心。

Discovery 頻道將於今日晚間8點首播全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》(A Mona Lisa Obsession)，特別的是，節目內容是以科技大老也是大收藏家黃崇仁擁有的一幅〈蒙娜麗莎〉為主角，由此將視角延伸至巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，並邀集國際權威專家、學者與收藏家，以藝術史、科學視角與文化脈絡交織的方式，進行了一趟追尋之旅。

黃崇仁在記者會中現身說法，親自還原購入此畫的過程，從拍賣圖錄一見鍾情，到以160萬美金購入此畫後，左端右詳，越發覺得手上的蒙娜麗莎最能比美羅浮宮的蒙娜麗莎，甚至因為更加年輕亮麗，讓他興起了「手上這幅才是傳聞中〈蒙娜麗莎〉早期的年輕版本」，也就是說，他想追尋一個真相，證明這幅也是達文西親繪的版本。

但這個一人般看來有點瘋狂的念頭，自然是要透過科技與學術的重重驗證，還不一定能得到拍板的答案，這對一個有科學專業背景的收藏家來說，自然是再明白不過，因此，透過Discovery 頻道追尋，也算是很好的開端，黃崇仁指出：「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

Discovery也深入多個國際典藏版本—包含法國羅浮宮、西班牙普拉多博物館、日內瓦蒙娜麗莎基金會艾爾沃思版本。將多位專家觀點交錯呈現，對觀眾來說，也是一趟有趣的解謎之旅。

