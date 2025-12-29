Disney+《玉茗茶骨》侯明昊裝失憶求生 罕見「雄競」設定引熱議 權謀宅鬥劇情、演員、播出時間、亮點一次看

【文／段在玧】2025年末又一波陸劇定檔，多部備受矚目的戲劇作品將接連開播！而憑藉著《入青雲》圈粉無數的侯明昊，更一次上架《逍遙》及《玉茗茶骨》兩部古裝大劇，將霸屏和自己互打。他與古力娜扎主演的《玉茗茶骨》，被稱為「性轉版延禧攻略」，兩人上演在茶香與利益交織的豪門世家中，從鬥智鬥勇到交付真心的權謀愛情故事。

侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》被稱為「性轉版延禧攻略」。（圖／iQIYI TW）

🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：

主演卡司：侯明昊、古力娜扎

播出時間：12月29日

播出平台：Disney+、愛奇藝、MangoTV

集數：36集

《玉茗茶骨》劇情簡介

年輕狀元郎「陸江來」（侯明昊 飾）上任淳安縣令後，憑藉著才智屢破奇案，卻因捲入一樁「殺妻舊案」而身陷絕境，從官場新星一夕跌落谷底。瀕死之際，他被茶道世家茶王之女「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，卻因兩家舊怨，被迫留在榮家，貶為馬夫，更意外捲入一場牽動榮氏家族命運的招贅爭奪。

《玉茗茶骨》看點1：古力娜扎化身霸氣茶道世家繼承人

茶王之女榮善寶表面溫婉沉靜，實則果敢冷靜、內心強韌，是一位「只談利益、不談感情」的實權掌門人。她不受傳統女性角色框架限制，以家族大局為先的運籌帷幄，在權謀宅鬥中守住底線。身負傳承重任的榮善寶，原先是高傲的茶道世家繼承人，後來則與陸江來攜手偵破舊案、整頓家族，成為真正的豪門領袖，展現女性權力與成長過程，是全劇最具氣場的存在。

廣告 廣告

榮善寶是霸氣智慧的茶道世家繼承人。（圖／iQIYI TW）

《玉茗茶骨》看點2：侯明昊成男版魏瓔珞

陸江來是淳安縣令也是破案能手，卻因殺妻冤案遭人報復，斷腿墜崖後重傷失憶，雖然被榮善寶救起，卻因雙方家族恩怨被貶為榮家馬夫。被迫寄人籬下又捲入招贅風波的陸江來，表面柔弱順從、裝失憶求生，實際上卻暗中調查真相、布局復仇，被形容為「男版魏瓔珞」。角色在低姿態求生與高智商反擊間不斷切換，邊查案邊試探榮善寶，到日久生情並肩合作，讓權謀線保持高張力。

從縣令淪落為榮家馬夫的陸江來在劣勢中求生存。（圖／iQIYI TW）

《玉茗茶骨》看點3：少見的「女尊」、「雄競」設定

《玉茗茶骨》以茶道世家為背景，女主榮善寶掌握著招贅大權，男主陸江來則從縣令跌落成馬夫，形成「女強男弱」的對抗關係，也翻轉傳統古裝劇的性別權力結構。隨著榮家公開招贅，江南各望族爭婿名單接連出場，一女對戰七男的「雄競」格局正式展開。男配角們各懷不同目的與算計，情感、權力與家族利益相互交織，造就不落俗套、新鮮又刺激的權謀愛情題材。

宅鬥權謀劇《玉茗茶骨》加入新鮮的「女尊」、「雄競」設定。（圖／Disney+）

《玉茗茶骨》看點4：競爭招贅的男配角設定吸睛

在大女主與雄競的設定下，六位人設鮮明的配角成為推進故事線的重要關鍵。「白穎生」（陳若軒 飾）是滿腹經綸的青年秀才，與榮善寶存在情感糾葛；溫文爾雅、書畫俱佳的世家公子「晏白樓」（趙弈欽 飾），與破案主線緊密交織；單戀型純情表弟「溫粲」（馬聞遠 飾）是榮善寶專屬的移動保護傘；「賀星明」（李菲 飾）走愛憎分明的強制愛路線，將捲入家族紛爭與茶道開拓主線；「楊鼎臣」（劉擎 飾）是高調自信的霸總型競爭者；「程觀語」（舒童 飾）是榮府最忠心的管家，總忌妒大小姐身邊的男人們。

六位爭婿男配角都是推動主線故事的重要人物。（圖／Disney+）

《玉茗茶骨》看點5：頂尖幕後製作團隊

《玉茗茶骨》由國浩、張之微、馬詩歌共同執導，導演們曾參與過《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》、《臨江仙》、短劇《執筆》、《五福臨門》等戲劇作品；造型指導則由曾獲金馬獎提名、參與過《仙劍奇俠傳》服化設計的宋曉濤擔任。藉由高規格水準製作的服化道細節、茶園場景到宅鬥氛圍營造，讓觀眾更沉浸於懸疑、權謀及情感交織的劇情架構。

《玉茗茶骨》融合權謀、懸疑與情感博弈，以及「女尊」、「雄競」的少見設定，古力娜扎的強勢大女主氣場，搭配侯明昊從縣令跌落馬夫、再暗中反擊的人設，無論是角色或戲劇張力都具備爆款潛力。推薦給喜歡宅鬥算計、對抗型愛情，或期待新鮮古裝題材的觀眾。