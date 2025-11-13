Disney+五年交出155部亞太原創 風靡歐美、拉美紅到全球

華特迪士尼亞太區總裁姜熡可在2025 Disney+原創內容發布會上演說。（圖／Disney+）

記者潘鈺楨報導／「2025 Disney+原創內容發布會」13日在香港熱鬧舉行。近400位來自亞太、美國、拉丁美洲的媒體齊聚一堂，先睹為快接下來將炸翻螢幕的一波新作。華特迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang） 親自上陣，盤點過去神作之餘，還偷偷劇透超級期待的續集與新血，讓現場驚呼聲一波接著一波。

姜熡可回憶，今年是亞太地區製作原創內容的第五年，2021年疫情當頭，亞太區第一次辦發布會只能躲在首爾攝影棚、對著綠幕開直播，誰能想到短短幾年就衝出155部原創，吸粉全球！

廣告 廣告

靠著《異能》、《血謎拼圖》、《地下菁英》、《暴風圈》、《噬亡村》等劇橫掃獎項，還有《幕府將軍》、《實習醫生》、《安道爾》、《異形：地球》、《照明商店》，不管老少中外通通被圈粉，訂閱數狂飆的背後推手就是這些跨時空充滿共鳴的作品。

根據內部統計，在亞洲動畫方面，除了亞太地區，美國、歐洲粉絲也貢獻六成觀看時數，法國、巴西、墨西哥動畫粉暴增。日本真人作品亦成為備受矚目的新興類型。

韓國內容本來就在亞太、美國等地稱霸，現在連拉美都淪陷，巴西、墨西哥觀看率直接爆表。姜熡可喊話，未來要把IP、人才、平台全串起來，打造超完整生態系，讓亞太原創不只紅亞洲，而是紅到地球每個角落。

活動上眾星雲集，小島秀夫攜帶動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》現身，池昌旭與今田美櫻主演的浪漫喜劇《Merry Berry Love》，《韓國製造》玄彬、鄭雨盛，池昌旭、都敬秀主演的熱播中動作影集《操控遊戲》，朴寶英與金聖喆主演的犯罪動作劇《賭金》，李棟旭、金慧峻主演的《殺人者的購物中心》第二季，《幕府將軍》主演兼執行製作人真田廣之，都紛紛替作品站台。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導