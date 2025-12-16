Disney+公開2026華語劇 6部有2部台劇
Disney+震撼公開2026 年華語戲劇陣容，明年他們將力推6部劇，包含兩部他劇《凶宅專賣店》和《動物園》，另外四部則是陸劇，包含了《慕胥辭》、《玉茗茶骨》、《雨霖鈴》和《莫離》。
《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘視帝李銘順、范少勳及陳姸霏主演。劇情聚焦神秘的房仲公司「義勝房屋」一行人，透過每一次買賣，直面自己內心的創傷，揭開潛藏在每座凶宅背後剪不斷的執念與遺憾 — 這裡賣的不是房子，是未了的執念，因為每一間凶宅背後，都是一段關於遺憾、愧疚與和解的台灣故事。
愛情喜劇《動物園》由王柏傑、邵雨薇、李淳主演，劇情描述廣告公司菁英朱欣葵（邵雨薇 飾）因工作失意，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑共譜歡喜冤家的職場故事。
侯明昊、古力娜扎主演的古裝新劇《玉茗茶骨》率先釋出設定就引發討論，劇情翻轉傳統男尊女卑框架，改走「男主角茶中茶、女主角謀中謀」路線。侯明昊飾演落難縣令、年輕狀元陸江來，外表溫順忠犬，實則暗藏黑化一面；古力娜扎則化身茶王之女榮善寶，行事果斷、氣場全開，兩人從算計到試探的愛情博弈，被網友點名是近期最有野心的古裝設定之一。
楊洋主演的大男主劇《雨霖鈴》同樣備受關注，故事改編自《三俠五義》，以北宋為背景，重新詮釋展昭的江湖冒險。楊洋飾演禦前四品護衛展昭，為追查好友留下的線索，結識章若楠飾演的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏，以及方逸倫詮釋的「錦毛鼠」白玉堂，三人並肩出生入死，從兄弟情義到江湖信念，試圖為經典角色注入新時代視角。
迪麗熱巴與陳飛宇搭檔的《慕胥辭》則主打古裝奇幻與宿命愛戀。迪麗熱巴飾演活了四百年卻失去感官的鬼王，冷冽孤絕；陳飛宇飾演少年將軍，兩人跨越生死的情感牽引，成為全劇情感核心。作品尚未開播便累積大量關注，被視為熱巴近年最具突破性的古裝角色之一。
改編自高人氣小說《盛世嫡妃》的《莫離》，由白鹿、承磊主演，則以「先婚後謀」打破古裝劇常見套路。白鹿飾演的葉璃身為家族遺孤，步步為營、以智取勝，與承磊飾演的墨修堯從政治聯姻開始，逐漸發展成權謀與信任並行的戰友關係，劇中女性角色的主動性與策略性，被粉絲點名是最大看點。
