Disney+高層談亞太經營策略「不會假裝懂日韓」 動畫、短篇幅作品當道
記者潘鈺楨報導／在「2025 Disney+原創內容發布會」上，迪士尼電視工作室與全球原創電視內容策略總裁艾瑞克施瑞爾（Eric Schrier）揭示Disney+下階段全球成長藍圖：以經典IP為全球骨幹、以本地原創為區域靈魂，兩者並進，缺一不可。
施瑞爾曾擔任FX娛樂總裁長達20年，他細數從事此行業25年，看到簡報中經典作品，都可以說「這部是我做的、那部也是我做的」，如同自己的「孩子」一樣，「但別問我最愛哪個，它們都棒極了」。他認為與創作者合作的方式，就是為他們創造最佳環境，幫助他們實現夢想，「如果我會演戲或導戲，我早就自己上了」。
他坦言不會假裝懂日本、韓國或澳洲觀眾想要什麼，「因為我是美國人，但我懂故事，也懂視覺敘事，這部分我能幫忙」。現在他做的是讓創意人成為最好的自己，「我會傾聽他們想講的故事、內心燃燒的熱情，然後協助他們實現。這套哲學，無論在全球或與亞太團隊合作，都是一致的原則」。
他不諱言團隊會分析觀眾分眾、平台行為與市場成長空間，但真正爆紅的作品永遠出人意表，像是《星際大戰》、《大熊餐廳》，就是戳中了某種情感。「我們要創造的，就是讓創作者安心試錯、盡情做夢的環境」。團隊也在學習新敘事形式，他也分享首次與日本團隊合作動畫的收穫：「我從未碰過動畫，直到合作才真正理解它的敘事邏輯，獲益良多。」
除了動畫，關於現在全球趨勢，他提到《廣告狂人》之後掀起一波年代劇；拉美很愛「電視小說（telenovela）」，團隊製作類似風格的土耳其劇，輸出後也很成功；另外韓劇的強烈愛情元素也正在全球流行。還有短篇幅節目當道，《大熊餐廳》每集篇幅約半小時，現代觀眾因注意力縮短、使用手機時間增加而偏好短劇集。過去60至70分鐘的長度現在必須越剪越短。
華特迪士尼公司亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）也分享，大家都知道「超短影音（像兩分鐘的劇）」其實就是從亞洲興起，「這些新潮格式如何融入Disney+整體片單，我們仍在觀察。但從內容組合來看，我們持續尋找能滿足平台觀眾需求的新形式」。光從這次公布的片單，就會發現平台正在進軍新類型，特別是無劇本節目（音樂、生活風格、中短篇），甚至更短的無劇本內容，都嘗試以新敘事連結區域觀眾。
蔡志行回顧2021年宣布進軍亞太在地製作時，外界質疑「太激進」；五年後，超過155部原創橫空出世，口碑與商務雙贏，「今天現場的熱烈反應，就是最佳證明」。
