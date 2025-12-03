Disney+亞太堀金1／Disney+深耕亞太內容5年 全新片單攜手日韓供全球市場

串流平台Disney+原創內容發布會今年移師至香港迪士尼度假區舉行，參與原創作品的日、韓、美影人在園區內城堡前與米奇留影。（Disney+提供）

華特迪士尼推出的國際串流平台Disney+ 自2021年起積極開發亞太原創內容，將重心放在日韓作品，繼2023年以《MOVING異能》掀熱潮後，今年再以《暴風圈》受矚目。迎接6週年的Disney+持續拓展多元類型與形式，從各式影集到實境秀，展現跨國合作與創意革新的企圖，讓亞太故事走向世界舞台。

Disney+於2021年進軍台灣、韓國等市場，同年開始擴大製作亞太地區原創內容，台劇曾有《台灣犯罪故事》《台北女子圖鑑》等，韓劇包括《MOVING異能》《殺人者的購物中心》到今年的《暴風圈》皆備受關注，日本內容則以動畫《東京復仇者》、影集《噬亡村》最具代表性。

迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）日前在「2025Disney+原創內容發布會」透露，亞太原創內容中，日韓作品普獲各國觀眾喜愛，日本動畫全球觀看時數有6成來自亞太以外地區，以美國和歐洲最熱烈；韓國內容市場持續擴大，拉丁美洲觀眾不斷增加，遍布全球。

亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）接受本刊訪問，強調：「我們深信好的故事埋藏在各處，也知道亞太地區有很多優秀的創作者，但同時我們希望更聚焦有國際傳播力的內容。韓國作品或日本動畫在我們的平台上能跨越國界，受海內外觀眾喜愛，因此我們將更多心力放在這些內容，且持續關注潮流變化。」

