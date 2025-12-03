Disney+亞太堀金2／2000萬玩家最愛《死亡擱淺》推動畫版 小島秀夫親任監製打造世界觀
華特迪士尼推出的國際串流平台Disney+日前在香港迪士尼度假區舉辦「2025Disney+原創內容發布會」，公布全新片單，亞太地區原創作品以日韓內容為主力。日本動畫方面，除《東京復仇者》的最新篇章《東京復仇者三天戰爭篇》外，最受矚目的莫過於迪士尼首度與遊戲製作人小島秀夫，攜手推出改編自同名遊戲的動畫《死亡擱淺：孤立無援》。
《死亡擱淺》是小島工作室於2019年發表的遊戲，全球玩家超過2,000萬，小島表示：「遊戲是互動式的，但有人不擅長或根本不玩遊戲，我想利用動畫讓這些人感受《死亡擱淺》的世界。」該動畫更將回歸2D手繪形式製作，小島曝除了日本創作團隊外，也將邀請世界創作者加入，將日本動畫推向新境界。
這並非Disney+將遊戲作為動畫的首例，《迪士尼扭曲仙境：動畫版》改編自日本手遊，遊戲本身靈感來自於迪士尼卡通中的反派，2021年宣布推出動畫版本後，總算於今年10月上線。亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）受訪指出：「我們知道大家想要更深入這個故事，想了解迪士尼反派從哪裡來，所以我們也希望未來能帶著這作品參加動漫展，像是CCXP（Comic Con Experience）。」
