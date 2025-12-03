Disney+亞太堀金3／《大君夫人》IU愛上皇族邊佑錫！ 多類型題材成串流熱門作

IU（左）搭檔邊佑錫的新劇《二十一世紀大君夫人》消息曝光後就已受到各界關注。（Disney+提供）

國際串流平台Disney+日前舉辦「2025Disney+原創內容發布會」，公布大量日韓新作。韓國以影集為主力，包含玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》、IU與邊佑錫的《二十一世紀大君夫人》（暫譯）、申敏兒搭檔朱智勛的 《再婚皇后》等，類型從懸疑、犯罪到浪漫愛情，集結韓國一線演員，顯現Disney+開發韓劇的野心；實境秀則有BTS成員智旻與柾國的《ARE YOU SURE?!》第二季，及韓國命理師競賽節目《天機試煉場》。

BTS成員智旻（左）與柾國的實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季將從瑞士玩到越南。（Disney+提供）

韓劇成為Disney+的一大重心，亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）分析：「最根本的還是故事中的普世主題，讓世界各地觀眾產生共鳴。」她以 《MOVING》為例，雖以超能力設定為出發點，但融合親情、愛情等元素，「韓國在這方面有完整的系統一步步打造並推動這些故事，走向世界舞台。」

蔡志行也透露，Disney+不斷觀察觀眾喜好進行調整，「早期我們推出的作品更偏向男性、動作類型，後來開始加入一些奇幻元素，也期待觀眾的反饋。」預告未來將提供更多元類型的收看選擇給全球用戶。

