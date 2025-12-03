Disney+亞太堀金4／跨國合作激增！ 玄彬李棟旭池昌旭接力搭檔日星飆戲

韓國演員池昌旭（左）與日本女星今田美櫻（右）首度合作拍《Merry Berry Love》譜跨國戀曲。（Disney+提供）

Disney+新一季片單曝光，除了日韓兩地的原創作品外，也展現Disney+在跨國合作上的野心。如影集《Merry Berry Love》由池昌旭搭檔日本新生代女星今田美櫻；李棟旭主演的《殺人者的購物中心》第二季請到日本的岡田將生、玄理加入；玄彬新劇《韓國製造》中也有日本演員參與。

《殺人者的購物中心》第二季上線倒數，導演李權（左）預告李棟旭（右）將有更多精彩動作戲。（Disney+提供）

Disney+這兩年跨國交流的代表作首推真田廣之監製兼主演的《幕府將軍》。該劇由美國製作團隊與真田從日本帶來專業的歷史劇人才合作，不僅在艾美獎勇奪18獎項，更成為首部贏得最佳影集的非英語作品。

亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）解釋：「《幕府將軍》原著小說全球暢銷，這次改編的收穫是如何用現代的詮釋將故事呈現給不同背景的觀眾。除了重視真實性與規模，還從西方人與女性主角的視角說故事。另外像是否全程使用日語等，也是思考重點。」

真田廣之主演《幕府將軍》在艾美獎獲18項獎座肯定，他身兼製作人，帶了許多日本的歷史劇專業團隊到美國加入製作。（Disney+）

海外演員加入，須回歸故事考量。全智賢與姜棟元主演的《暴風圈》因故事有美國政府官員角色，也請當地演員演出。蔡志行說：「《暴風圈》是政治驚悚劇，故事涵蓋不同國家，因此有機會在不同地點拍攝、融合更多文化元素。」剛曝光的《Merry Berry Love》講述池昌旭因事業失敗來到日本一座小島，與在草莓農場工作的今田美櫻擦出火花，背景在日本，導演則是曾執導現象級韓國BL劇《語意錯誤》的金率挺。

