Disney+亞太堀金5／迪士尼帶好萊塢經驗給亞太創作者 影集上架不循固定公式以故事優先

柳承龍主演的《MOVING異能》改編自同名漫畫，2023年上線後為Disney+帶進大量新用戶。（Disney+提供）

國際串流平台Disney+ 自2021年起積極開發亞太原創內容，亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）蔡志行受訪指出，迪士尼的核心不僅在製作內容，更在於「深耕說故事的本質」，並有豐富的經驗與資源。

她舉例，迪士尼內部會舉辦「大師課」，邀好萊塢創作者與亞洲創作者交流，包括《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆、製片喬恩蘭多以及《黑豹》導演萊恩庫格勒和迪士尼高層等，都曾受邀分享成功企劃的過程與挑戰。

廣告 廣告

迪士尼亞太區總裁姜熡可指出亞太原創內容中以日韓作品最受到全球觀眾喜愛。（Disney+提供）

Disney+ 制定原創內容策略時，以創作者與觀眾需求為主要考量，影集長度、集數與上架方式則因應市場調整。蔡志行表示，集數安排無固定公式，如《MOVING》共20集，但為了讓觀眾先熟悉角色，首波一次上架7集；懸疑劇《血謎拼圖》因故事線索繁複，也有11集。

近來平台積極開發每集約30分鐘的實境秀，韓國市場開始製作中長篇內容，提供更多選擇。她在「2025Disney+原創內容發布會」也透露，亞太觀眾對數位市場高度敏銳，Disney+ 正觀察如何將近期流行的兩分鐘直式短劇納入平台，提供觀眾最佳的內容組合。

更多鏡週刊報導

Disney+亞太堀金1／Disney+深耕亞太內容5年 全新片單攜手日韓供全球市場

Disney+亞太堀金2／2000萬玩家最愛《死亡擱淺》推動畫版 小島秀夫親任監製打造世界觀