Disney+亞太堀金5／迪士尼帶好萊塢經驗給亞太創作者 影集上架不循固定公式以故事優先
國際串流平台Disney+ 自2021年起積極開發亞太原創內容，亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）蔡志行受訪指出，迪士尼的核心不僅在製作內容，更在於「深耕說故事的本質」，並有豐富的經驗與資源。
她舉例，迪士尼內部會舉辦「大師課」，邀好萊塢創作者與亞洲創作者交流，包括《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆、製片喬恩蘭多以及《黑豹》導演萊恩庫格勒和迪士尼高層等，都曾受邀分享成功企劃的過程與挑戰。
Disney+ 制定原創內容策略時，以創作者與觀眾需求為主要考量，影集長度、集數與上架方式則因應市場調整。蔡志行表示，集數安排無固定公式，如《MOVING》共20集，但為了讓觀眾先熟悉角色，首波一次上架7集；懸疑劇《血謎拼圖》因故事線索繁複，也有11集。
近來平台積極開發每集約30分鐘的實境秀，韓國市場開始製作中長篇內容，提供更多選擇。她在「2025Disney+原創內容發布會」也透露，亞太觀眾對數位市場高度敏銳，Disney+ 正觀察如何將近期流行的兩分鐘直式短劇納入平台，提供觀眾最佳的內容組合。
