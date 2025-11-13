Disney+全新豪華片單日韓內容領軍 「持續尋找最佳組合」

華特迪士尼公司亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行在「2025 Disney+原創內容發布會」分享自己對亞太影視市場的觀察。（Disney+提供）

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區的「2025 Disney+原創內容發布會」本週在香港迪士尼樂園酒店登場，邀請全球14個地區近400位記者共襄盛舉，並公布接下來將帶給觀眾的全新片單。除了大量的日、韓原創作品外，也有兩地合作的新劇浪漫喜劇《Merry Berry Love》，《殺人者的購物中心》第二季預計將有來自日本的岡田將生、玄理加入，顯現迪士尼積極開發日、韓內容並善用兩地優勢的野心，亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）也受訪透露：「我們非常注重在地化元素，同時我們也希望能持續探索最佳的內容組合。」

池昌旭（左）搭檔日本女星今田美櫻在新劇《Merry Berry Love》譜跨國戀。（Disney+提供）

「2025 Disney+原創內容發布會」今在香港迪士尼樂園酒店登場，從改編自末日動作冒險遊戲系列、小島秀夫打造的動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯）、池昌旭搭檔晨間劇新生代女星今田美櫻的日韓合作新劇《Merry Berry Love》、玄彬主演《韓國製造》、IU 與邊佑錫主演的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》到BTS（防彈少年團）智旻與柾國的實境秀《ARE YOU SURE?!》等，祭出豪華片單與藝人組合，令粉絲相當期待。

玄彬主演《韓國製造》故事設定在韓國的1970年代，他飾演財富和權力欲望所吞噬的男人冀兌。（Disney+提供）

亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）今在活動上致詞提到，日本作品來勢洶洶，在海外市場的粉絲持續增加。他說：「在迪士尼持續發展創意的旅程中，我們深刻感受到Disney+ 上的精彩故事，特別是來自日本與韓國的作品，喚起全球觀眾強烈共鳴。頂尖的動畫作品有六成的全球觀看時數來自亞太以外地區，其中美國與歐洲觀眾迴響熱烈；過去一年，我們也注意法國、巴西與墨西哥的動畫觀眾數量呈現快速增長，日本真人作品亦成為備受矚目的新興類型。」

「2025 Disney+原創內容發布會」今在香港迪士尼樂園酒店登場，亞太區總裁姜熡可現身分享接下來片單將以日韓為主力。（Disney+提供）

韓國作品的人氣更是無庸置疑，他表示：「韓國內容原本在亞太區與美國就已廣受喜愛，如今在拉丁美洲也顯著地吸引更多觀眾，尤其在巴西與墨西哥觀看率最高。亞太內容所激發的觀眾熱情與高度關注有目共睹。我們確實看到亞太地區持續湧現的創意實力與敘事創新。但在內容方面，我們非常謹慎、非常策略導向地選擇我們想投資的內容，那些值得承載迪士尼品牌的故事。這也延伸到我們的合作夥伴關係，從我們在平台上精心策劃的故事，到我們提供給訂閱者的組合方案。」

小島秀夫現身香港，親自介紹他打造的動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》。（Disney+提供）

為了擴大相關內容的作品，迪士尼持續與不同公司建立合作關係。蔡志行昨搶先受訪便提到與日本的多樣化合作。「我們和日本電視台保持著戰略合作關係，而日本電視台在日本也是Hulu Japan的營運商，也因此Disney+與Hulu Japan在日本最早推出了綑綁方案。另外我們在上週也宣布與韓國CJ ENM合作，將他們旗下TVING的內容獨家引進至Disney+平台。不同類型的合作還有漫畫出版社講談社，如先前就已經推出先前就已經推出的《東京復仇者》，接下來也還會有類似作品。」

Travis Japan成員松田元太（右）與中村海人透露全團將在新節目《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》走訪美國各地旅行，將帶給粉絲最真實的面貌。（Disney+提供）

今她在和迪士尼電視工作室與全球原創電視策略總裁艾瑞克施瑞爾（Eric Schrier）對談中也提到此事，除了透過與出版社的合作引進更多IP外，迪士尼也與韓國BTS所屬的經紀公司HYBE，以及日本男團SNOWMAN所屬的STARTO（星達拓）娛樂合作，為觀眾帶來更多韓國及日本藝人的實境秀。如智旻與柾國《ARE YOU SURE?!》，以及今公布的星達拓男團Travis Japan專屬新節目《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》（暫譯）都將陸續上線。

真田廣之（左）主演兼製作人的《幕府將軍》第二季明年1月開拍，今與編劇賈斯汀馬克斯（右二）、瑞秋近藤（左二）一起分享心得。（Disney+提供）

談到與不同夥伴的合作，艾瑞克施瑞爾強調彼此的「信任」相當重要，《幕府將軍》監製兼編劇賈斯汀馬克斯今被問到第一季的成功，是否為他們的第二季帶來更多的創作空間與預算？他回應從第一季拍攝時，便獲得製作公司FX的全力支持，甚至自嘲是「被寵壞的孩子」，儘管在疫情期間拍攝遇上很多困難，但因FX的給予極大的創作自由與良好的製作環境，才得以完成《幕府將軍》。

迪士尼電視工作室與全球原創電視策略總裁艾瑞克施瑞爾（Eric Schrier）認為建立合作關係最重要的關鍵還是對彼此的信任。（Disney+提供）

艾瑞克隨後在對談上說到此事，他說：「我聽到賈斯汀這麼說時，我覺得很溫馨，他說『他們對我們很好』，那才是真正的合作關係，而那也是我們在和日本、韓國的夥伴合作時所追求的目標。而我認為所有創意工作的核心都是信任，我們必須幫助創作者成功，而不是用對立或專制的方式來做。」擁有二十多年影視產業經驗的他強調，提供良好的創作環境、尊重並傾聽每個創作者的聲音，是他在產業中體悟出的核心哲學。

