Disney+助陣！中華電喊話 旗下OTT用戶成長可期

中華電信與迪士尼為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney+專屬優惠。

訂閱OTT（Over-the-Top）平台成長力道出現放緩？中華電信個人家庭分公司總經理胡學海今（15）日出席自家活動時表示，從內部數據來看，目前還在成長。有趣的是，站在胡學海身邊的正是華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂，也就是說，中華電打破過往台灣大獨家銷售Disney+的局面，而中華電也評估2026年自家OTT平台用戶數成長力道仍有雙位數可期。

國際串流影音平台Disney+在2021年11月登台，當時由台灣大以「保證訂閱戶數」的霹靂手段，拿下獨家合作銷售權，讓台灣大相當風光，也以集團資源全力為Disney+作嫁。

然而，業內人士指出，經過數年推廣，OTT平台的推展進入成長平緩期，需要在既有市場外找尋銷售助力，也就解釋了，OTT影音平台不再鍾情以電信業者獨家銷售的原因。

以中華電信來說，除了自己一手孵育的MOD平台外，也催生出Hami Video，並引進國際影音平台Netflix，加上新引進的Disney+，中華電信以多影音平台助陣的態度相當明確，同時投資影視內容為台灣影視產業發展添柴火。

胡學海指出，MOD仍以家庭收視戶為主，2026年目標是用戶數與營收「維穩」為主，而OTT平台則是具備隨時隨地觀看的自由度，被內部看好仍具成長動能，因此評估在Hami Video等OTT平台，今年仍能有用戶數雙位數成長的好表現。

