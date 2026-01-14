Disney+只排第二！台灣串流付費市場冠軍不意外

【記者趙筱文／台北報導】Netflix一枝獨秀！NCC《114年通訊傳播市場報告》指出，台灣民眾付費訂閱OTT TV服務的版圖正在快速集中。以「有付費訂閱線上串流影音者」為基礎，114年最主要的付費訂閱平台是Netflix，高達83.4%受訪者選它，明顯領先Disney+的14.5%與愛奇藝的10.9%。相較過去106-109年的多平台混戰，114年的結果更像「一個平台吃下大半江山」，串流市場出現高度集中化趨勢。

廣告 廣告

不只平台集中，付費意願也出現轉折。報告顯示，歷年「有付費訂閱OTT TV」比例自106年的19.8%一路攀升，到113年達58.6%高點，但114年回落至45.4%，等於一年內下滑13.2個百分點（以有看過OTT TV者為母體）。同一份調查也指出，114年看過OTT TV的受訪者中，多數仍以「觀看時間較具彈性」作為最大理由（67.8%），其次為「觀看地點較具彈性」（48.0%）與「沒有廣告」（40.8%），顯示消費者仍在意「想看就看」與「少被打擾」，但近一年這些吸引力也同步小幅降溫。

在「誰在付費」這題上，NCC也點出明確輪廓：付費訂閱者仍以45歲以下為主，且114年以26-35歲占比最高（30.9%），36-45歲也上升到30.3%；16-25歲占比則降至11.0%，意味最年輕族群可能被短影音、社群內容分走更多注意力，追劇不再是唯一主場。整體來看，付費主力並非「最年輕」，而是工作與家庭節奏更需要彈性安排的族群。

值得注意的是，付費的「購買管道」也在變。112-114年的調查顯示，仍以直接向「OTT TV業者」訂閱為主，但114年占比降至59.0%；透過「電信業者」付費訂閱的比例則上升到29.6%。換句話說，消費者越來越可能透過電信綁方案、加購串流的方式把帳單整合，對平台而言，除了內容本身，通路合作（尤其電信）也變得更關鍵。

至於愛奇藝在台灣的變化，報告亦提醒，愛奇藝代理商歐銻銻娛樂曾因應政策於109年10月15日終止服務，可能影響後續調查數據走勢，因此跨年比較需審慎解讀。即便如此，114年付費訂閱仍以Netflix壓倒性領先，Disney+與愛奇藝分居其後，顯示台灣串流付費市場正在往「少數平台吃大局」靠攏。

從消費者角度來看，114年的訊號更像「精打細算式訂閱」：平台選擇更集中、付費比例下滑、加上電信綁約占比上升，代表大家不一定不追劇，而是更傾向把錢花在「最常用、最划算、最好跟家人共享」的那一個。接下來若各家要搶回訂閱，恐怕得回到最現實的三件事：內容夠不夠硬、價格與方案夠不夠彈性、以及能不能在電信與家庭場景裡，讓用戶覺得「這筆月費值得」。

114年台灣OTT TV平台付費訂閱比例顯示，Netflix以83.4%穩居第一，Disney+（14.5%）、愛奇藝（10.9%）分居第二、第三名；本土平台中以friDay影音（10%）與MyVideo（5%）相對突出，其餘多落在個位數比例。壹蘋新聞網製表

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

周杰倫澳網被秒殺仍帥翻！搭酷帥墨鏡氣場十足 整套行頭曝光

信義區台北艾麗酒店全新「一站式婚禮」 攜手6大頂級品牌打造夢幻聯動

豪華旗艦再補齊 Audi A6 200 kW quattro S line啟動接單

