Disney+ 學 TikTok 推直向短影片，鎖定 Z 世代日日 app 打卡｜CES 2026
此前已透過 ESPN 試水溫。
Disney+ 在 CES 2026 上公布，將於今年內率先在美國市場推出直向影片功能，目標將 app 打造成年輕人每日必到的「打卡熱點」。公司此舉特別針對 Z 世代與 α 世代，即已經幾無興趣長時間睇片的用戶群體。Disney 產品管理資深副總 Erin Teague 表示，直向內容不單只是播電影劇集預告，還會有原創短篇節目，也提到「豎屏短劇」正是最近潮流。
ESPN 試水溫，直片內容全面開火
早在去年 8 月，Disney 便透過 ESPN app 推出了 Verts 直向影片功能，以觀察用戶對這類媒體內容的接受程度。今次直片正式進軍 Disney+，Teague 強調會貼合用戶習慣整合，避免雜亂無章。無論新聞定娛樂，內容都會強調個人化推薦，用戶一開 app 就想留下繼續看。該策略好似 TikTok，專攻短平快，誘使用戶由短片跳去長片，增加黏性。
每日必訪目標，年輕市場大計
Disney 官方聲明指，直片體驗會隨住新聞同娛樂內容擴展而進化，目的令 Disney+ 成為用戶「每日必訪目的地」。用戶進入 app 內，便有更多可能轉看其他節目。公司會用演算法分析觀看歷史，提供精準推薦，特別鎖定年輕一代。不出意外的話，其他地區後續也會跟進美國，不知各位讀者又怎麼看這個新玩法呢？
