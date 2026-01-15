Disney+持續深耕台灣戲劇 多元內容拓展觀眾群

（中央社記者洪素津台北15日電）串流平台Disney+在台灣積極拓展業務，宣布和中華電信合作，也透露將持續深耕台灣戲劇，綜藝節目也不排斥，同時推動周邊產品和路跑等活動，盼讓不同年齡層觀眾都能有所娛樂。

Disney+今天宣布和中華電信合作Disney+方案，並在北、高兩地打造迪士尼主題門市。今天華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂接受媒體聯訪，他提到，去年是迪士尼大豐收的一年，今年會持續在內容上求新求變，跟不同夥伴合作，拓展不同通路，要給消費者不同選擇，面對不同年齡層觀眾，也有不同的策略和活動去應對。

陳永樂提到，台灣消費者喜好多元，不管是台灣、韓國、日本內容都會有固定擁護者；而這次Disney+轉播韓國金唱片獎就創下平台史上上線首日最高觀看時數的單一內容，「其實我們都一直在嘗試新內容，就像之前泰勒絲演唱會的影片也是我們獨家播出，除了轉播頒獎典禮，我們也會直播電競內容，台灣對電競內容也很感興趣」。

陳永樂表示，Disney+平台內容豐富，除了大家熟知的全球電影、戲劇、綜藝節目，未來也會針對台灣戲劇做規劃，他舉例即將推出的台劇「凶宅專賣店」、「動物園」，都是大家會很期待的戲劇內容。也不排斥觀望華語的外景節目或戀愛實境秀，「我們的題材都很開放，不管是華語、日本、韓國的，只是現在還沒有台灣的外景節目，但我們都會考慮」。

陳永樂提到，去年上映的「動物方城市2」大放異彩，今年將上映的「玩具總動員5」適逢系列上映31週年，會是重點宣傳之一，且「玩具總動員」系列吸引的年齡層之廣，不同年紀看會有不同體悟。

陳永樂補充，這些院線大片會在影院建立熱度，隨後於Disney+平台提供粉絲重溫，將IP拓展出去，其餘電影也是，「現在『冰雪奇緣』（Frozen）依舊很火紅，大家還是會在平台上持續看」。（編輯：張雅淨）1150115