Disney+最新片單揭曉！亞太陣容超豪華 「IU、玄彬、李棟旭」全都登場

記者王培驊／綜合報導

Disney+原創內容發布會亞太作品全公開。（圖／Disney+提供）

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區今（13）日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，搶先揭曉 Disney+ 即將推出的韓國與日本原創作品陣容，包括改編自小島秀夫知名冒險遊戲的動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯）、玄彬、鄭雨盛主演的犯罪影集《韓國製造》、池昌旭與今田美櫻的浪漫喜劇《Merry Berry Love》（中文片名待定），更邀請到多位來自韓國與日本的巨星的亮相，展現迪士尼無與倫比的創意實力與作品吸引力。

日本內容創新亮點

本次發表會的重點之一，無疑是迪士尼宣布與傳奇遊戲創作者小島秀夫首度合作，推出改編自其大受歡迎的末日動作冒險遊戲系列的動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯），該作由佐野貴幸執導、 E&H Production 製作，故事設定於遊戲世界觀中，但將展開全新篇章。其他日本作品包括今日搶先讓與會者觀賞後半段的《迪士尼扭曲仙境：動畫版—紅心宿舍篇》、由 Disney+ 常客池昌旭與今田美櫻主演的浪漫喜劇《Merry Berry Love》（中文片名待定）、以及人氣日本動畫《東京復仇者三天戰爭篇》、《WANDANCE — 熱舞青春 —》、《CAT’S EYE – 貓眼》Part 2、《金牌得主》第二季等。還有預計趕在2026年夏日前登場的真人實境節目《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》（暫譯）、以及由「千鳥」成員大悟主持的全新喜劇實境秀《千鳥大悟計畫》（暫譯）也正式公布。

韓國內容創新亮點

韓國原創作品方面，現場正式宣布由兩大男神玄彬、鄭雨盛主演的犯罪影集《韓國製造》將於 12 月 24 日在 Disney+ 上線，並且第二季也已確認製作中，預計於 2026 年推出。其他韓國作品則包括由池昌旭、D.O.都敬秀主演的熱播中動作影集《操控遊戲》；韓國命理師、預言家對決的通靈競賽實境節目《天機試煉場》；朴寶英與金聖喆主演的犯罪動作劇《賭金》；以及加入岡田將生與玄理等新卡司，並由李棟旭、金慧峻主演的《殺人者的購物中心》第二季等。此外，IU 與新生代演員邊佑錫主演的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》（暫譯）將於 2026 年登上 Disney+；BTS防彈少年團Jimin與Jungkook的人氣旅行實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季也將於 12 月 3 日精彩上線。

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可（Luke Kang） 表示：「今天的Disney+原創內容發布會，反映了我們與亞太地區新一代創意人才日益深化的合作關係，體現迪士尼正為 Disney+ 的觀眾探索嶄新的世界與故事。我們的內容團隊與在地最具才華與活力的創作者合作，從網路漫畫、漫畫、小說、遊戲到音樂中汲取靈感 ，只為帶來僅有迪士尼才能打造的難忘娛樂體驗。我們的角色是提供傑出的編劇、導演、製片以及藝人們國際性平台分享他們所創作的好故事。我們藉由整合創意與行銷資源，以及善用迪士尼在各業務領域的多元接觸點來達成此目標。」

此外，本次活動也聚焦於韓國奇幻浪漫網漫改編的幕後創作歷程，包括由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、及李世榮主演的全新奇幻韓劇《再婚皇后》，以及由秀智與金宣虎主演的《魅惑》。

華特迪士尼公司亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）也分享：「原創精神驅動我們不斷突破敘事界限，與新世代創作者合作，從多元創意來源汲取靈感，發掘能將觀眾帶入奇幻世界的新故事。從高品質影劇，到喜劇實境秀與動畫，我們很自豪能在 Disney+ 呈現這些橫跨世代與地域的精彩作品，帶給觀眾歡樂、驚喜和共鳴。」

自 2021 年起，華特迪士尼公司開始在亞太地區為 Disney+ 製作原創內容，至今已在平台上推出超過 155 部亞太原創作品，其中多部作品在觀眾評價與商業表現上皆獲得亮眼成績。

全球觀影趨勢

本次發表會同時分享了幾項全球觀眾觀賞亞太內容的趨勢，顯示來自日本與韓國的作品在全球市場持續受到高度關注與喜愛。在 Disney+ 和 Hulu 上，熱門動畫作品有超過 60% 的全球觀看時數來自亞太地區以外，尤其美國與歐洲的觀眾反應熱烈。過去一年，動畫作品在法國、巴西和墨西哥的觀眾人數持續成長，而日本真人作品也逐漸成為全球市場上備受期待的新類型。韓國作品方面，除了在亞太地區與美國擁有穩固的粉絲基礎外，拉丁美洲觀眾的興趣也快速上升，其中以巴西與墨西哥的參與度最為顯著。

2025 Disney+ 原創內容發布會亞太區新作資訊

日本原創作品

《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯）：背景設定在北美洲的某處，當山姆布里吉斯踏遍大陸、試圖拯救美國時，還有一些人也以各自的方式面對孤獨：在布里吉斯主導的方式之外，仍試圖尋求救贖的老人、渴望讓世界重新陷入永無止盡戰鬥的女戰士、對布里吉斯懷抱仇恨的少年，以及選擇擁抱孤獨的少女。在人類與世界的毀滅邊緣,他們的命運與希望交織。另一段屬於《死亡擱淺》的故事即將展開。而現在，又有一場爆炸將來臨......。

《Merry Berry Love》（中文片名待定）：由CJ ENM出品的日韓合作劇，該工作室曾推出《愛的迫降》、《淚之女王》、《和我老公結婚吧》等風靡全球的韓劇，以及奧斯卡金像獎得獎電影《寄生上流》和《之前的我們》；這部浪漫喜劇講述一名笨手笨腳的韓國空間設計師宥斌（暫譯）和日本農夫花梨（暫譯）的故事，兩人在一座神秘的日本島嶼展開意想不到的共同耕種之旅。

《CAT’S EYE – 貓眼》Part 2：三姊妺來生瞳、來生淚與來生愛白天經營咖啡館，夜晚則化身「貓眼」竊盜團，合作追回父親遭地下藝術經紀集團盜走的藝術收藏。然而，他們雙重身份的平衡愈發困難，因為瞳正與刑警內海俊夫交往，而他正是負責調查「貓眼」案件的偵探，卻毫不知情自己追捕的竊賊竟是女友。

《千鳥大悟計畫》（暫譯）：作為Disney+ 首部日本原創綜藝節目，由知名搞笑二人組「千鳥」的大悟策劃與製作。這是大悟的第一個全球節目，將前所未有的全新形式從日本推向世界。

《東京復仇者三天戰爭篇》：東京卍會與天竺之間激烈的恩怨,最終以悲劇收場。每個成員都將悲傷帶入未來，而花垣武道則對已故的稀咲鐵太充滿敬畏。佐野萬次郎（Mikey）知道穿越時空的真相後，做出了關鍵決定。告別過去的花垣武道，終於抵達女友橘日向還活著的理想未來。然而「三巨頭時代」正式開啟，三大勢力爭霸混戰，一場全新的復仇風暴即將席捲而來。

《金牌得主》第二季：落魄的花式溜冰選手明浦路司，遇見了被父母勸退夢想的小女孩結束祈。被她的堅持打動後，明浦路司決定指導她，兩人攜手朝成為金牌冠軍的夢想邁進。

《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》（暫譯）：七人國際男團 Travis Japan 展開一場為期十天的美國夏日之旅。由被大家公認是旅遊規劃師的團員川島如惠留帶領，他們從拱門國家公園出發，一路前往杜蘭戈、紀念碑谷、塞多納等地，深入體驗美國廣闊壯麗的自然景觀與多元豐富的文化。在這段難忘的旅程中，他們將迎來哪些意想不到的發現與感動呢？

韓國原創作品

《操控遊戲》：模範公民朴台仲突然遭誣陷入獄，被捲入由神秘人安耀翰操控的混亂世界，台仲拒絕成為被擺佈的棋子，決心展開一場危機重重的復仇之戰。

《賭金》：熙珠在當地機場得到一份夢幻工作，終於得以逃離她從小生長的偏僻小鎮，闖出自己的一片天。起初一切順利，情況卻突然急轉直下，熙珠要載著一車走私黃金，躲避全韓國最危險的罪犯。在高速公路上疾駛的熙珠發現自己又回到那個曾誓言絕不回去的地方。

《殺人者的購物中心》第二季：首季被《紐約時報》評為為「全球最佳影集」之一，第一季講述了大學生智安如何成功在家中躲避一群技術高超的殺手，新的一季她將與叔叔進灣攜手反擊，主動出擊對抗傭兵組織「巴比倫」。

《韓國製造》：在動盪的 1970 年代韓國，冀兌過著危險的雙面生活。在金錢和權力的誘惑下，冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力。然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。

《21世紀大君夫人》（暫譯）： 故事設定在君主立憲制的21 世紀韓國，這部浪漫喜劇融合權力鬥爭與愛情火花，劇情圍繞一位捲入王室權力角逐的王子、以及韓國最大財閥之一的繼承人展開。兩人起初因私利而結盟，卻在計謀交織中逐漸領悟愛的真諦。

《魅惑》：改編自Naver超高人氣網路漫畫《魅惑》，這部浪漫懸疑劇講述一名心碎的吸血鬼在哀悼中的故事。離群索居五十年的宋夫人會定期委託畫家替自己繪製肖像，某天，一名有神祕過往的畫家怡浩接受委託後來到飯店，然而眼前的景象卻讓他大為震撼。

《再婚皇后》：改編自超熱門網漫，講述深受百姓愛戴的皇后娜菲爾，她的皇帝丈夫某天突然帶回一位情婦、並要求離婚。面對羞辱與背叛，娜菲爾不願讓皇帝就此毀掉自己的人生，於是她同意離婚，不過要求要和敵對西王國的王子結婚，開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。

《天機試煉場》：由《黑白大廚：料理階級大戰》編劇打造的全新無劇本競賽節目，來自韓國各地的命理師、巫師與占卜師將正面交鋒，透過各自的專業技能，證明自己才是真正的命運解讀者。參賽者包含薩滿團體、算命師、面相師與塔羅牌占卜師等，將接受一系列挑戰，失敗者遭到淘汰、成功者則晉級下一輪，他們究竟會證實、又或是推翻自己的能力呢？

