Disney＋沒進前５名！2025最好用串流平台排行榜，冠軍片單豐富、沒對手
資策會2025年４月發布「台灣影音觀看行為調查」，高達75％用戶有付費訂閱的習慣，訂閱平台前５名為Netflix（51％）、Disney+（23％）、愛奇藝（10％）、Hami Video（8%）與LINE TV（4%），而串流用戶每月平均花費金額為新台幣323元。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出2025年討論度最高的付費影音串流平台，它們推出哪些強檔好戲？平台今年有經歷哪些大事？
No.10 MyVideo
MyVideo今年再次進入串流平台聲量前10，展現本土品牌強勢競爭力。由台灣大哥大推出的MyVideo主打「陪你每一刻」的全天候觀影理念，2025上半年平台總觀影時長突破4.3億分鐘，人均觀看次數較去年同期成長近30％，顯示OTT已成為多數人日常娛樂的主流選擇。
內容表現也不容小覷，原創節目走花路，上半年共有10部台灣作品擠進戲劇館與節目館TOP 10，《喝酒吧！笨蛋》《歡迎光臨 二代咖啡》《太太太厲害》３部MyVideo共同出品的作品攻進戲劇館TOP５，而節目館冠軍則由實境節目《我們這一攤》奪下，凸顯本土內容對觀眾有不少吸引力。
技術升級方面，自導入AI個人化推薦系統後，App版位點擊量月增15％；畫質與音效同步升級，並設立「環球影業品牌區」「BBC PLAYER」等國際專區，讓內容更加多元。黑卡會員年增超過50％，顯示平台「內容＋科技」雙軌策略成效明顯。
No.９ WeTV（騰訊視頻）
WeTV今年首度擠進聲量榜！它是由騰訊推出的國際串流平台，主打亞洲影視內容，涵蓋中、韓、日、泰劇、電影、動漫與娛樂綜藝等。平台提供雙軌制，免費觀看前２集附廣告內容，或付費成為VIP解鎖無廣告、高畫質觀看與完整集數。
WeTV聲量高點與陸劇《你給我的喜歡》有關，該劇片段由《造咖》臉書發布後掀起討論，內容為女主角坦承孩子是男主角的親生兒子，因此無法輸血給兒子，這段意外又揪心的劇情引發不少台灣觀眾共鳴，「光晞不行，他不能捐（下一站幸福）」「耳邊彷彿有聲音：我愛他」「我愛他轟轟烈烈最瘋狂！」
No.８ CATCHPLAY+
唯一台灣原生、跨足國際的OTT影音平台CATCHPLAY+，４月舉辦「全面升級」發表會，直接宣告：觀影新時代來了！全新登場的「CATCHPLAY TV」一次整合超過20個國內外精選頻道，把強檔影劇、電視直播、電影新片通通打包進一站式平台，打造串流界的影視全餐。
這波升級還導入「AI多語精靈」，看片途中隨時切換10種字幕語言與配音，不用再手忙腳亂找設定。平台2025年推出多部原創大作，包括萬眾期待的《我們與惡的距離II》、溫馨新作《同棲散策》與改編自獲獎小說《群島》的《親密之海》，每部都精準鎖定話題熱點與觀眾生活共感。除了台劇外，CATCHPLAY+也收錄歐美影集與東南亞電影，適合喜歡冷門寶藏劇的觀眾。
No.７ LINE TV
LINE TV是由LINE台灣推出的影音串流平台，主打台劇、韓劇、陸劇，提供免費與VIP付費觀看模式，VIP會員享有1080p高畫質、無廣告體驗、雙字幕服務。LINE TV與另一串流平台KKTV於2025年11月宣布整合，兩方將結合內容庫與技術資源，共同打造「華語×日劇雙強平台」。2026/1/1開始KKTV將停止更新，而原本的會員可以經由「帳號授權」流程把訂閱狀態、觀劇紀錄串聯至LINE TV，只要不取消現有方案，就能以相同的訂閱價格觀看LINE TV。
在強檔內容方面，LINE TV陸續上架台劇《零日攻擊》與陸劇《國色芳華》等，引爆劇迷討論熱潮，不論是動作懸疑還是古裝愛情，都成功吸引粉絲追著每週更新。此外，李千娜21歲女兒顧穎登上LINE TV轉播的音樂選秀節目《大學聲YOUNG VOICE》，以清新氣質與歌唱實力引發網友討論，「我沒有遺傳到我媽唱功，只有遺傳到易胖體質」「她是低音磁性風」「媽媽唱的比較有感情，她還年輕就沒有辦法唱出歌裡面的味道，但她的音質是不錯」。
No.６ Disney+
Disney+是由迪士尼公司推出的串流影音平台，主打家庭娛樂與熱門品牌內容，囊括Disney、Pixar、Marvel、Star War 及National Geographic等人氣影視宇宙。2025年上半年平台火力全開，推出多部話題新作，包括韓劇《揭密最前線》、動畫影集《勝與敗》與末日題材的《陰屍路：生存者》等，類型多元、話題延燒。最吸睛的莫過於古裝大戲《藏海傳》，5月上線由肖戰領銜主演，一開播就吸引大批粉絲收看，連續7天穩居「台灣本日熱播TOP 10」冠軍，成功掀起一波「肖戰效應」。劇迷表示，「超級期待藏海傳，藏海的復仇之路，天文觀星、風水堪輿、建築營造、縱橫之術，各種技能太有吸引力了，肯定能成為肖戰的另一個人生角色」「類似瑯琊榜，可瑯琊榜略勝一籌」。
No.５ friDay影音
friDay影音是遠傳電信推出的串流平台，涵蓋熱播韓劇、台劇、電影與動漫，還會同步更新日韓熱門節目，讓觀眾跟上最新首播。2025上半年，平台以韓劇為主打，成功吸引大批劇迷收看。其中由徐康俊主演的《臥底高中》奪下上半年收視冠軍，韓綜《Biong Biong地球娛樂室３》也因話題十足掀起追看熱潮，帶動friDay影音付費會員月增率穩定成長近２成。
韓劇《24小時健身俱樂部》在平台播出後更掀起社群熱潮，演員鄭恩地與李濬榮的討論度不斷攀升，相關短影音瘋傳。其中一支描述鄭恩地重訓完腳痛的片段引發爆笑共鳴，成功帶動觀眾互動與分享。劇迷表示，「這個超好笑的，再怎麼全身肌肉酸痛，還是得努力讓自己美美的」「第一次重訓練完腿，上下樓梯都困難，雙腿抖到得扶著樓梯才能離開健身房，那樓梯雖然很短，但那瞬間覺得回家的路好漫長」。
No.４ Hami Video
中華電信旗下的Hami Video主打多元內容，提供電視館、影劇館+、運動館、網紅館等方案，甚至還有專為中華職棒迷設計的「CPBL TV」訂閱選項。2025年因美國職籃NBA與世界棒球經典賽激起觀賽熱潮，讓Hami Video在社群上累積不少聲量。７月出爐的「影劇館+」2025上半年收視排行榜顯示，獨家影劇、電影與熱門動畫吸引大量觀眾上線，推升網路付費用戶數較去年同期大幅成長2.2倍，收視點閱數也比去年增加4成，其中又以戲劇類最受歡迎。收視冠軍由《我的完美秘書》拿下，《鬼宮》《協商的技術》等獨家韓劇緊追在後；此外，台劇《The Outlaw Doctor化外之醫》與《星空下的黑潮島嶼》表現亮眼，也成功擠進上半年TOP 10榜單，展現台劇內容的吸引力與收視潛力。
No.３ Apple TV
Apple TV成今年聲量黑馬，竄進前３名！2025年迎來２項重要里程碑：首先，自２月起，Android裝置也能支援Apple TV，打破以往僅限於Apple生態系的限制，讓更多非果粉也能輕鬆入坑追劇；接著在11月，Apple正式啟動Apple TV+的品牌重塑計劃，將串流服務更名為「Apple TV」，展現精簡明確的策略走向，也替未來布局鋪路。
Apple TV今年接連推出多部話題原創影集，包括《人生切割術》第２季、《外放特務組》第５季等強檔續作，再次成功抓住台灣觀眾的追劇目光。它的聲量高點來自於年初的免費週末活動，Apple TV宣布在台灣於1/3至1/5開放免費週末活動，讓用戶僅以Apple ID登入即可收看平台內容，迅速在社群引發熱議，「那只好放３天假看劇了」。
No.２ iQIYI愛奇藝
iQIYI愛奇藝由百度集團於2010 年創立，台灣用戶可透過國際版觀看，支援繁體中文介面、手機／平板／電視多螢幕播放，提供免費會員及多階付費方案。他們今年多次強調，未來將全面加速短影片與AI應用，打造「長劇＋短劇」雙軌並進的內容生態，緊跟流量趨勢與年輕觀眾口味。平台預告自2025至2026年間將推出超過400部新作，橫跨劇集、短片、綜藝、動畫與體育等多元領域，展現從內容規模到創新技術的全面升級，也讓外界關注其成為影視產業「量與質並進」的新典範。
愛奇藝聲量高點與３月公布的2025年強檔片單有關，包含劉詩詩主演的《淮水竹亭》、白敬亭主演的《正當防衛》等，引發粉絲熱烈討論，「都是神仙顏值耶，希望劇情對得起這些神顏」、「期待很久了！終於要播了！追一波」。此外，預計11月推出的台劇原創影集《監所男子囚生記》則以高顏值陣容，包含劉以豪、張軒睿、楊祐寧等人，搭配監獄喜劇題材，迅速在追劇族群間掀起討論熱潮。
No.1 Netflix
Netflix又穩坐串流聲量霸主寶座！每月訂閱價格以及新片上映是網友關注的焦點。2025年一開年，美國地區一宣布漲價，引起不少網友討論，「沒對手啊，不然你要看Disney+嗎」「養套殺，歷史不斷重演」。截至2024年底，Netflix全球用戶突破3億大關，為了滿足民眾的觀影胃口，Netflix強勢祭出一波外語神作續集，包括《怪奇物語》《星期三》等話題影集接力登場。此外，動畫電影《Kpop 獵魔女團》融合了Kpop偶像文化、奇幻獵魔題材與優秀的音樂製作，在社群平台爆紅引起廣泛討論，「太好聽了，我已經聽了幾百遍了」「Netflix真的超強，好歌都串一起，電影超級好看支持正版串流」。
更值得台灣觀眾注意的是，Netflix今年火力全開進攻華語市場，２月公開2025華語新作品片單，集合愛情、家庭、懸疑、復仇各種修羅場，推出《童話故事下集》《忘了我記得》《回魂計》等新作，看得出平台野心滿滿，要滿足亞洲觀眾觀影需求。
分析說明：
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月3日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
