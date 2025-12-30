Disney+ 2026待播陸劇推薦！集結白鹿、侯明昊、迪麗熱巴等人氣卡司 江湖、奇幻題材全包！
【文／陳雪芮】Disney+ 近日正式官宣 2026 年待播陸劇陣容，鎖定《玉茗茶骨》、《雨霖鈴》、《慕胥辭》與《莫離》四部備受期待的作品，集結侯明昊、楊洋、迪麗熱巴、白鹿等當紅人氣卡司。這四部古裝劇題材多元，無論是茶道江南、北宋江湖，還是仙鬼奇幻或宮廷權謀，都展現出各自獨特的世界觀與角色魅力，讓觀眾一次看過癮。
Disney+待播陸劇一、《玉茗茶骨》
🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：
開播時間：2025年12月29日
播出平台：Disney+、MangoTV
主演卡司：侯明昊、古力娜扎、陳若軒
集數：36
由侯明昊、古力娜扎主演的古裝劇《玉茗茶骨》，講述意氣風發的年輕狀元陸江來（侯明昊 飾）上任淳安縣令後屢破奇案，卻意外捲入一樁塵封多年的殺妻舊案，導致官途驟斷、性命垂危。在生死關頭之際，臨安城茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）將他救回，兩人因查案結緣，攜手追索真相，逐步揭開隱藏在權勢與人心背後的重重迷霧。
該劇以江南茶園與深厚茶道文化為敘事底色，融入「女尊視角」、「雄競博弈」等反轉設定，顛覆傳統男尊女卑的敘事框架，呈現出「男主茶中茶、女主謀中謀」的高張力關係。看似溫潤內斂的陸江來，實則步步為營、暗藏鋒芒，而行事果決、氣場強勢的榮善寶則掌控全局，不落下風。兩人在茶香瀰漫的臨安城中，從互相試探到攜手破局，權謀與情感交錯發展，為古裝愛情題材注入耳目一新的觀劇體驗。
Disney+待播陸劇二、《雨霖鈴》
🍿《雨霖鈴》線上看推薦：
播出平台：Disney+、YOUKU
主演卡司：楊洋、章若楠、方逸倫
集數：40
由楊洋、章若楠、方逸倫主演的古裝劇《雨霖鈴》，改編自古典名著《三俠五義》，以北宋時代為背景，講述御前四品護衛展昭（楊洋 飾）在追查故友留下的襄陽王懸案線索時，意外捲入層層陰謀。在此過程中，他結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）以及俠名遠播的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾），三人因共同理想而結盟，攜手出生入死，破解重重險局。
該劇以北宋江湖與官場交錯的世界觀為底色，巧妙融入忠義、智慧與俠義精神的設定，呈現出「展昭智勇雙全、霍玲瓏靈巧果決、白玉堂行俠仗義」的鮮明角色互動。三人在風雲詭譎的江湖與朝堂中相互扶持、互相試探，也在冒險與權謀交織的故事中，為觀眾呈現一場既刺激又充滿俠義情感的古裝冒險。
Disney+待播陸劇三、《慕胥辭》
🍿《慕胥辭》線上看推薦：
播出平台：Disney+、WeTV
主演卡司：迪麗熱巴、陳飛宇
集數：40
由迪麗熱巴、陳飛宇主演的古裝奇幻劇《慕胥辭》，改編自人氣小說《白日提燈》，講述活了四百年，卻失去感官感受的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾），在偶然相遇少年將軍段胥（陳飛宇 飾）後，展開一段跨越生死、宿命般的愛戀。賀思慕雖然年紀悠長，外表如同少女，卻背負無盡孤寂與祕密，而壽命短暫、英氣逼人的段胥則帶著使命與熱情，兩人在互相試探、逐步揭開彼此內心與過往的過程中，共同守護人間的美好。
《慕胥辭》以奇幻世界觀為敘事底色，融合仙鬼傳說與愛情宿命設定，呈現出不死女靈主與少年將軍的高張力角色互動。隨著劇情推進，兩人的情感在生死與陰陽之間悄然流動，也為觀眾帶來一場兼具奇幻冒險與深情愛戀的視覺盛宴，而該劇自曝光以來話題不斷，網路討論與關注人數已突破200萬，成為2026最受矚目的古裝奇幻大劇之一。
Disney+待播陸劇四、《莫離》
🍿《莫離》線上看推薦：
播出平台：Disney+、WeTV
主演卡司：白鹿、丞磊
集數：40
由白鹿、承磊主演的古裝劇《莫離》，改編自高人氣小說《盛世嫡妃》，講述家族遺孤葉璃（白鹿 飾）嫁入破敗的定王府後，利用聰慧與計謀逐步瓦解曾加害家族的敵人，並與定王墨修堯（承磊 飾）從政治婚姻的表面合作，逐漸建立深厚的權謀聯盟。葉璃身為驪山後人，曾被封在山中八年，婚後表面平靜，實則暗中布局，一步步揭開陰謀、清理舊敵，而雙腿殘疾的墨修堯同樣心懷復仇之計，兩人在表面平和下暗暗較量，形成高張力的策略對弈。
該劇以「先婚後謀」的創新敘事手法打破傳統「先婚後愛」套路，融合權謀與愛情元素，呈現出古裝劇中別出心裁的觀劇體驗，也讓粉絲對葉璃與墨修堯的合作與情感走向充滿期待。
