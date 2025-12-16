Disney+ 2026華語劇爆發！6大話題作...集結20位一線卡司

〔記者李紹綾／台北報導〕 Disney+ 16日宣布2026年華語戲劇陣容，一口氣揭曉6部話題劇，包括在台北電影節好評不斷的《凶宅專賣店》、第1、2集在播映當週衝上了高雄電影節觀眾票選第一的《動物園》，騰訊預約狂破 200萬的《慕胥辭》、《延禧攻略》製作團隊回歸之作《玉茗茶骨》、楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭《雨霖鈴》、以及白鹿復仇爽劇《莫離》，6部作品橫掃在地民俗、職場喜劇、宅鬥權謀、武俠冒險、奇幻愛戀五大類型，集結李銘順、范少勳、邵雨薇、王柏傑、楊洋、章若楠、迪麗熱巴、陳飛宇、侯明昊、古力娜扎、白鹿、承磊等，超過20位一線明星，還有更多華語戲劇、亞太作品即將陸續登場。

《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘戲王李銘順、《模仿犯》范少勳及金馬新人陳姸霏主演。劇情聚焦神秘的房仲公司「義勝房屋」一行人，透過每一次買賣，直面自己內心的創傷，揭開潛藏在每座凶宅背後剪不斷的執念與遺憾，這裡賣的不是房子，是未了的執念，因為每一間凶宅背後，都是一段關於遺憾、愧疚與和解的台灣故事。道士作法、民間信仰、租屋文化，《凶宅專賣店》透過台灣在地的風土民情，讓你在驚嚇之餘，看見人性柔軟的救贖。

廣告 廣告

李銘順飾演義勝房屋店長「雄哥」，他笑稱拍攝期間入住的飯店，第一晚都會將燈全部打開，深怕看到不該看的東西；范少勳角色為住凶宅 20年的房仲菜鳥「阿澤」，他透露每個拍攝地都請道長淨化，甚至開始研究法器；陳姸霏則化身新一代通靈少女「小墨」，挑戰吊鋼絲、練咒語、比手印等，讓愛看靈異節目的她直呼「圓夢」。

職人愛情喜劇《動物園》由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手演員王柏傑、邵雨薇、李淳，將鏡頭對準高雄壽山動物園，劇情描述廣告公司菁英朱欣葵(邵雨薇 飾)因工作失意，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑共譜歡喜冤家的職場故事。

《動物園》第1、2集在試映當週即獲得高雄電影節「觀眾票選第一名」的佳績，導演蘇文聖透露演員們為了與動物對戲，接受至少三週的紮實特訓，邵雨薇、王柏傑、李淳分別與波爾羊、白犀牛、非洲象培養默契，甚至親自體驗清理動物糞便。此外，《動物園》也遠赴紐約取景，李淳父親李安更熱情邀請劇組聚餐，讓大家留下難忘回憶。

《玉茗茶骨》由侯明昊、古力娜扎主演，講述落難縣令與茶王之女的愛情博弈，翻轉男尊女卑、「男主角茶中茶，女主角謀中謀」的新穎設定讓網友直呼期待。侯明昊飾演落魄的年輕狀元「陸江來」，看似忠犬柔弱的他，背後卻有不為人知的黑暗面，而古力娜扎則飾演茶道千金「榮善寶」，個性霸氣果決。

古裝劇《雨霖鈴》改編自《三俠五義》，以北宋時代為背景，講述禦前四品的護衛展昭(楊洋 飾)為追查真相順著好友留下的線索意外結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏(章若楠 飾)、以及大名鼎鼎的「錦毛鼠」白玉堂(方逸倫 飾)，志同道合的三人一同出生入死，以全新視角演繹展昭的冒險故事。

由迪麗熱巴、陳飛宇主演的古裝奇幻劇《慕胥辭》改編自人氣小說《白日提燈》，迪麗熱巴化身活了400年、卻沒有感官感受的鬼王，與少年將軍陳飛宇展開一段宿命愛戀。《慕胥辭》作為迪麗熱巴新劇備受矚目，現已突破200萬預約人次，熱度高居不下。

改編高人氣小說《盛世嫡妃》，由白鹿、承磊主演，《莫離》講述女主角葉璃(白鹿 飾)身為家族遺孤，利用聰慧與計謀，逐步瓦解曾陷害家族的敵人，並與墨修堯(承磊 飾)的政治婚姻從表面的合作逐漸轉變為深厚的權謀聯盟，打破傳統的「先婚後愛」套路，改以「先婚後謀」的創新敘事手法在古裝劇中脫穎而出，備受粉絲期待。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

錯過再等80年！「冬至」遇「天赦日」轉運2026必做5件事

麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元

「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

