素有「西半球最強法務部」等稱號的迪士尼 (Disney)，過去對於自家IP的保護可說是滴水不漏，但在當前AI浪潮下，顯然也選擇不同作法。迪士尼稍早宣布，已與 OpenAI達成里程碑式的協議，迪士尼將對OpenAI進行10億美元的股權投資，並且獲得未來購買更多股權的認股權證 (Warrants)。

迪士尼豪擲10億美元投資OpenAI，旗下角色全解禁、Sora創作將登上Disney+

雙方將展開為期三年的深度合作，授權旗下超過200個經典角色將可用於OpenAI的Sora影片生成與ChatGPT Images圖像生成，預計於2026年初正式向粉絲開放。

漫威、皮克斯、星戰全解禁，連「光劍」與「盾牌」都能用

根據官方資訊，OpenAI的Sora (短影音) 與ChatGPT Images (靜態圖像) 將能合法使用來自迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等品牌的200多個角色。

名單中不僅包含米奇、米妮、辛巴、貝兒等經典動畫角色，更囊括了《冰雪奇緣》、《動物方城市》、《腦筋急轉彎》等現代熱門IP。在漫威與星戰部分，鋼鐵人、雷神索爾、薩諾斯、死侍 (Deadpool)，以及達斯維達、尤達、曼達洛人等重量級角色都包含在內。

而授權不僅限於角色本身，還包含了服裝、道具、載具，以及經典場景環境，意味粉絲未來可以用AI生成「死侍拿著光劍在迪士尼城堡戰鬥」的畫面。

嚴守「真人」底線，保障創作者權益

不過，迪士尼對於「人」的權益仍設下了絕對防火牆，協議中明確規範，授權範圍不包含任何真人演員 (Talent) 的肖像與聲音。這顯然是為了回應好萊塢工會對於AI數位替身的擔憂，確保如小勞勃道尼或馬克漢米爾等演員的權益不受侵害。

粉絲創作也能上串流？Sora精選影片將登Disney+

這項合作最有趣的應用在於內容的「反向輸出」，迪士尼透露從2026年初開始，Sora用戶創作的部分優質AI短片，將能以「精選內容」 (Curated selections)的形式，直接登上Disney+串流平台播放，打破過去迪士尼僅播放自家製作內容的傳統。

此外，迪士尼也將成為OpenAI的主要企業客戶，利用其API開發新產品與工具，並且在內部為員工部署ChatGPT服務，由雙方執行長Bob Iger與Sam Altman共同背書，強調將推動「以人為本」且負責任的AI發展。

分析觀點：用資本換取「控制權」

筆者認為，迪士尼此舉是極為高明的戰略轉向。既然AI生成趨勢不可擋，與其讓網路上充斥著劣質或侵權的米老鼠AI影片，不如直接成為OpenAI的大股東 (透過投資與認股權證)。

透過這10億美元投資，迪士尼不僅換到了技術，更換到了制定規則的權利。他們定義AI可以用什麼 (虛擬角色、道具)、不能用什麼 (真人肖像)，並且將AI創作內容收編回自家的Disney+平台，更可創造更多內容觀看播放量。

既然西方的「版權狂魔」都已經擁抱AI，外界不禁好奇，另一家對於版權保護同樣以強硬著稱、有著「東半球最強法務部」之稱的任天堂 (Nintendo)，未來是否也會改變其對生成式AI的抵觸態度？將是接下來值得觀察的重點。

