迪士尼在CES 2026的技術與數據展示活動上宣佈，今年內將於美國地區的Disney+服務中正式導入「直式影片」 (Vertical Video) 格式，希望藉此吸引年輕族群更頻繁地開啟App，不再只是為了看長篇電影才使用。

Disney+也來做短影音？迪士尼宣佈將推出直式影片格式，鎖定Z世代碎片化觀看習慣

不只是預告片，還會有原創短劇

根據迪士尼娛樂部門產品管理執行副總裁Erin Teague說明，這項新功能並非只是用來播放電影或影集的精彩預告片段。Disney+計劃利用這種格式推出各種類型的內容，其中甚至包含「原創的短形式節目」 (original short-form programming)。

廣告 廣告

雖然官方尚未具體說明原創內容的細節，但考量到過去一年「微短劇」 (Micro-dramas) 在全球市場的爆炸性成長，外界推測迪士尼極有可能利用其龐大的IP資源，製作適合手機直式觀看的短劇內容。

借鏡ESPN經驗，鎖定Z世代與Alpha世代用戶目光

這並非迪士尼首次嘗試直式內容，早在2025年8月時候，迪士尼旗下的體育頻道ESPN App就已推出名為「Verts」的功能。顯然，迪士尼從中獲得了足夠的數據與用戶反饋，決定將此經驗複製到核心的串流平台Disney+上。

Erin Teague強調，這項功能將會以符合用戶核心行為的方式「原生整合」進App中，而不會是一個突兀、隨機的是使用體驗。

而迪士尼的目標非常明確，就是鎖定Z世代 (Gen Z)與Alpha世代 (Gen Alpha) 用戶，這些年輕世代觀眾比起長時間坐在螢幕前觀看長片，更習慣在手機上滑動觀看短影音。

目標：讓Disney+成為「每日必訪」的App

迪士尼在聲明中進一步指出，這項體驗將隨著新聞與娛樂內容的擴展而進化，並且提供個人化的推薦。其最終戰略目標是將Disney+從一個「想看電影才打開」的平台，轉變為用戶「每日必訪」 (must-visit daily destination) 的目的地。

更多Mashdigi.com報導：

石頭科技發表能爬樓梯的「雙輪足」掃地機器人Saros Rover，Saros 20系列越障能力再提升

訪談／Snapdragon X2系列為何堅持「能效優先」？Qualcomm主管：為了AI PC的下一步作準備

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能