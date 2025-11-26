迪士尼展示以AI驅動的《冰雪奇緣》雪寶機器人，進駐巴黎與香港迪士尼樂園、能讓遊客「拆手拔鼻」

迪士尼稍早在樂園官方部落格上，正式揭曉其最新的自動人偶 (animatronic) 成果，並且以《冰雪奇緣》 (Frozen)系列電影的高人氣角色「雪寶」 (Olaf)。這款機器人不僅外型討喜，更具備自行走動與互動能力。

迪士尼確認，這款「雪寶」機器人未來將在巴黎迪士尼樂園Adventure World即將開幕的「魔雪奇緣世界」 (World of Frozen)園區街頭漫步。同時，迪士尼也預告這款機器人將在香港迪士尼樂園進行「限時」的特別亮相。

導入AI強化學習，讓動作更貼近動畫角色

根據迪士尼釋出的原型機影片，這款「雪寶」機器人能夠用其標誌性的小雪球雙腳行走，並且展現逼真的表情與遊客對話。

為了讓「雪寶」的動作看起來既真實又保有動畫中誇張與優雅感 (toon-like)，迪士尼幻想工程 (Disney Imagineering)團隊導入了AI強化學習 (reinforcement learning) 技術。官方表示，這讓團隊能在比傳統手動編程更短的時間內，教會機器人如何行走，並且執行複雜動作。

此外，「雪寶」採用了柔軟、類似雪質感的外部材質，使其嘴巴、眼睛都能靈活活動。影片中更展示了團隊高層Michel Den Dulk拆下、裝回機器人的紅蘿蔔鼻子與手臂，這也是未來遊客將能親自體驗的互動環節。

遭疑「行銷噱頭」，能否長期營運成焦點

不過，此消息公布的時機點也引發了外界討論。知名樂園歷史網站Defunctland近期才剛發布了一部長達四小時的紀錄片，抨擊迪士尼過去多次發表令人驚艷的機器人角色 (如 Wall-E、Groot或星際大戰機器人)，但往往只在少數特別活動或測試中短暫亮相，隨後便「消失在地下室」，從未真正成為常態性的樂園設施。

因此，這次具備高度互動性的「雪寶」機器人，究竟能真正長期在園區內與遊客互動，還是又一次為了宣傳新園區的短暫展示，仍有待時間證明。但另一方面，若「雪寶」機器人順利引眾人目光，並且成為迪士尼樂園「正式員工」，是否也意味原本透過真人裝扮飾演、在現場與遊客互動的員工可能面臨失業？

