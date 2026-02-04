美國司法部 (DOJ)與多個州政府正式提交交叉上訴 (Cross-appeal)通知，強調不滿法院先前對Google作出「不強制拆分」的裁決，再次推動法院命令Google出售其Chrome瀏覽器業務。

不滿只罰一點點？美國司法部提起上訴，堅持Google必須賣掉Chrome瀏覽器業務

法官曾批「過度擴張」，美國司法部捲土重來

回顧2025年秋天的判決，當時法官Amit Mehta雖然認定Google在搜尋引擎市場構成非法壟斷，但在補救措施方面，他駁回美國司法部要求Google剝離Chrome瀏覽器業務的請求。

當時法官在判決書中指出，原告 (美國司法部)要求強制剝離這些關鍵資產是「過度擴張」 (Overreached)，並且認為Google並未直接利用Chrome瀏覽器實施非法的限制行為。最終，法院僅設下了其他限制，例如終止Google與蘋果等廠商的獨家搜尋預設協議，並且要求Google必須與競爭對手分享部分的搜尋數據。

不過，美國司法部認為這些作法不足以恢復市場競爭。根據彭博新聞報導指稱，部分州檢察長也加入這次上訴行列，力挺拆分Google業務的主張。

雙方互告：一個嫌罰太輕，一個嫌罰太重

目前的局面形成了激烈的雙向拉鋸。

一方面，美國司法部認為法官手下留情，堅持要透過拆分Chrome瀏覽器業務來瓦解Google的護城河；而另一方面，Google也早已針對此判決提起上訴。

Google的立場，自然是希望推翻壟斷的認定，或是至少爭取比現行判決更輕微的處罰，而非司法部所尋求的重罰。

分析觀點

美國司法部之所以緊緊死咬著Chrome瀏覽器業務，是因為瀏覽器是搜尋引擎的絕對「入口」。只要Google繼續擁有全球市佔率最高的瀏覽器，即使禁止與蘋果的獨家交易，Google依然能透過Chrome引導大量流量給自家的搜尋引擎。

因此，對於監管機構來說，不斬斷這個連結，壟斷結構就很難被徹底打破。

但從法律實務面來看，法官先前的判決邏輯也很站得住腳：懲罰必須對應違法行為。如果Google的違法行為主要是在「簽訂獨家合約」，那處罰就該針對合約，而非直接沒收它的瀏覽器產品。

如今雙方都上訴，意味著這個案子還會再拖上一兩年。對於一般使用者來說，短時間內Chrome瀏覽器使用不會受到影響。但可以預見的是，為了應付這些官司，Google未來在整合自家服務 (例如在Chrome瀏覽器內推廣Gemini或其他AI功能)時，勢必會變得更加綁手綁腳。

