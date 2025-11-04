Diva三天后竹北演唱會八日晚間登場 交通管制與敬老席措施

Diva三天后竹北演唱會八日晚間登場，推出一百五十組敬老席，周邊人行道可停機車。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「竹北超越竹北」十一月系列活動，城市即將化身為音樂的舞台。率先登場的「城中城、歌中歌」盛事美聲三天后竹北演唱會，八日晚間在竹北新崙公園登場，預計吸引上萬民眾參與。

竹北市公所表示，「城中城歌中歌」邀請Diva級三大天后辛曉琪、潘越雲、萬芳同台演出，適逢一代歌后鄧麗君逝世三十週年，特別邀請視障歌手張玉霞獻唱多首懷舊金曲，向青春與經典致敬。

市長鄭朝方表示，這場演唱會跨越世代、串聯情感，特別規劃一百五十組敬老席（每組含一位長者及一位陪伴者），邀請年滿六十五歲以上竹北市長輩憑身分證件現場核對後即可優先入席，席次有限，額滿為止。

鄭朝方指出，活動自十五時起，新崙公園周邊將設有「竹北好市」及公益攤位，民眾單筆消費滿一百元可集一點，集滿三點可在活動結束後（約廿一時）至服務台兌換香氛禮，數量有限，兌完為止。

交通部分，活動當天十二時至廿四時光明六路即為縣政二十路到新崙公園範圍之區段實施單側封路管制。汽車停放區域為環北路五段、縣政二十路、社崙街等路邊車格，捐血中心十七時後開放車位；機車停放區域包括光明十一路（不包含社崙橋）兩側人行道、社崙街往社崙二街後段（溜冰場之後）兩側人行道，環北路五段的華興街起點至新光一街交叉口兩側路肩、社崙街至社崙二街單側路肩（豆子埔溪側），建議多加利用大眾運輸及UBike或機車前往。