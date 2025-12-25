DIY高蛋白布朗尼 基隆醫院示範五分鐘健康點心

衛生福利部基隆醫院營養科日前舉辦「饗樂廚房」DIY動手作活動。（衛福部基隆醫院提供）

記者吳翊慈／基隆報導

為增進民眾對正確運動後飲食的理解，衛福部基隆醫院營養科日前舉辦「饗樂廚房」DIY動手作活動，結合營養學理與實際烹調示範，帶領參與者以家中常見食材，製作簡單、快速且具備修復效果的運動後小點。現場由楊智凱營養師與林宜品廚師共同示範「高蛋白巧克力熔岩布朗尼」，該點心僅需以微波爐加熱五分鐘即可完成，使健康飲食更貼近日常生活。

楊智凱指出，近年研究顯示，運動後的營養補充對肌肉修復、功能維持與長期健康效益具關鍵影響。依據國際運動營養學會研究指出，運動後若能適時補充蛋白質與碳水化合物，能提升肌肉蛋白質合成率，並縮短恢復時間、強化訓練成效。

現場由楊智凱營養師與林宜品廚師共同示範「高蛋白巧克力熔岩布朗尼」。（衛福部基隆醫院提供）

基隆醫院說明，運動後進行營養補充，並非單純避免飢餓，而是因身體正處於修補階段，需要外來營養協助恢復。其重要性包含三項核心理由：其一，運動會消耗大量肝醣，若未適度補充，隔日易感疲倦無力；其二，肌肉在運動後進入活躍修復期，蛋白質補充可刺激合成並促進組織修補，對預防肌少症亦相當重要；其三，流汗量大時更需補充水分與電解質，以避免脫水與抽筋。

活動示範的「高蛋白巧克力熔岩布朗尼」全份約275大卡，含蛋白質約12公克、脂肪18公克與醣類15公克，符合中低強度運動後的補充建議。黑巧克力提供抗氧化多酚，有助減少運動後氧化壓力；雞蛋與高蛋白營養品則提供優質蛋白質，促進肌肉修復。其簡易、快速、免烤箱的特性，更使其成為民眾日常運動後方便取得的健康選擇。

基隆醫院表示，未來將持續推動科學化營養教育與實作課程，協助民眾以更輕鬆、正確的方式落實健康飲食，提升整體生活品質。