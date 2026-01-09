DJ創作歌手DAPUN大胖砸光圓夢基金

記者戴淑芳／台北報導

DJ創作歌手DAPUN大胖砸光百萬圓夢基金，發全新出輯《The REAL PUN》，成歌手身分最終章，只求不留遺憾。

出道4年、接連與曹雅雯、宇宙人方Q、張伍、壞特、7Ling等主流金獎音樂人合作，而在樂壇闖出名號的DJ創作歌手DAPUN大胖，於2025年的最後一天發行全新創作專輯《The REAL PUN》，不僅是他回歸創作初心的重要里程碑，更是他暫別歌手生涯前的最後一張力作！

廣告 廣告

4年前捨棄矽谷工程師頭銜來台闖歌壇，DAPUN大胖坦言這幾年為了發片圓夢，把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，他把僅剩的發片基金全數投入，一手包辦《The REAL PUN》音樂製作、企劃、視覺，把這張專輯視為自己音樂生涯承先啟後的重要之作。

展望2026，對音樂仍抱熱血夢想的他表示，回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。