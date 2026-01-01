DJ圓圓台北跨年主持失誤！「打斷韓啦啦隊自介」 親上火線道歉了

DJ圓圓主持台北跨年時打斷小龍女自我介紹挨轟。（圖／翻攝自DJ圓圓IG、東森娛樂）





「2026臺北最HIGH新年城」於今（1）日凌晨在大雨中圓滿落幕，豈料主持人DJ圓圓在介紹啦啦隊小龍女的環節中，竟插話打斷自我介紹流程，導致韓籍成員金娜妍與成員蘿拉沒能順利開口介紹，引來大批粉絲不滿。對此，DJ圓圓稍早也出面道歉了。

晚會當晚，DJ圓圓與夏和熙分別站在小龍女們兩側，邀請女孩們逐一進行自我介紹，原本前幾位成員都順利完成，豈料，在賴可與另一名成員完成介紹後，主持人圓圓直接插話，讓才剛拿到麥克風準備介紹的金娜妍十分錯愕，畫面曝光後，不少粉絲也在社群平台砲轟，要求主持人圓圓出面道歉。

DJ圓圓親上火線道歉。（圖／翻攝自DJ圓圓IG）

對此，DJ圓圓一早也在社群出面道歉，誇讚小龍女的跨年演出非常精彩，並解釋當下因視角及距離關係，才會誤以為全體女孩已自我介紹完畢，「在此和未介紹到的小龍女致歉，我一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正」。

而金娜妍昨晚也親自回應粉絲表示「我沒事」，沒想到卻因為程式翻譯問題，意外將「我沒事」的韓文翻譯成中文的髒話，讓不少粉絲相當驚訝，對此，她稍早也親自發文表示，剛起床就看到一堆通知轟炸，「好像是我韓文打錯字，結果翻譯就整個跑掉了⋯⋯」，她也強調自己真的沒事，能被邀請上台演出已經十分感謝，最後也有下台自我介紹，「只是開玩笑笑一笑的小插曲而已，大家真的不用擔心喔！」



