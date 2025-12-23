DJ圓圓單身12年！算命師斷言「脫單時間點」理想型條件曝光

記者徐珮華／台北報導

DJ圓圓2025年收穫滿滿，下週將攜手吳姍儒（Sandy）、黃豪平、夏和熙，擔任2026年台北跨年演唱會主持人，開心表示：「連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑。」

DJ圓圓將站上台北跨年晚會主持。（圖／DJ圓圓提供）

DJ圓圓15年來主持許多城市跨年晚會，印象最深刻的是連續兩年與吳宗憲在馬來西亞新山主持，在綜藝大哥加持下，主持功力彷彿吃了大補丸。有趣的是，15年後竟然可以與吳宗憲女兒吳姍儒主持，還將擔任開場舞表演，挑戰「小三高」小高台、高跟鞋以及舞蹈難度偏高，她透露最近每天都夢見自己跳舞，「真的覺得很緊張，因為我跳的那個舞難度很高，又要穿高跟鞋跳舞，有移動的機關，對我來說是非常棒的挑戰。」

DJ圓圓許願桃花開。（圖／DJ圓圓提供）

單身12年的DJ圓圓，每年12月對她而言都是一大考驗。雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，但在冷冰冰的冬日，加上12月會遇到聖誕節、跨年，接著還有農曆年及西洋情人節，她仍希望能有一個人陪在身邊。

為終結12年單身，DJ圓圓積極拜月老，還找了會通靈的老師算命，對方直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，讓她開心直呼「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待」，也開出理想型條件，包含長相端正、能力比她好，加上有點腹肌。

2025年末，DJ圓圓替自己今年的表現打80分，自認KPI都有達成，除了推出每年固定會跟大家見面的單曲，在中國有一個外景節目主持，台灣則解鎖桃園雲豹飛將的主場MC。展望2026年，她希望可以擁有更多屬於自己的節目，以及一首能夠傳唱的代表歌曲。

