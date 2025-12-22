DJ圓圓熬15年登台北跨年主持！預告脫單結束12年孤單

DJ圓圓2025年收穫滿滿。（圖／DJ圓圓提供）

DJ圓圓2025年可說是收穫滿滿，除了推出單曲，也於中國大陸主持外景節目，並解鎖成為桃園雲豹飛將的主場MC。她表示今年是她的豐收年，飛行次數總共122趟，最重要的是她成功圓夢，將登上「2026台北最High新年城」擔任主持人。

跨年當天DJ圓圓將和吳姍儒、黃豪平、夏和熙一起主持，她開心表示：「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑。」她過去曾在馬來西亞新山、嘉義、宜蘭、南投、雲林西螺、新竹、台中麗寶樂園、台北美麗華主持跨年，經驗相當豐富。

廣告 廣告

DJ圓圓透露，印象最深刻的是一開始主持跨年，就連續兩年跟吳宗憲一起在馬來西亞新山，她形容主持功力彷彿吃了「大補丸」，沒想到15年後居然可以跟吳宗憲的女兒吳姍儒一起在「2026台北最High新年城」主持。

DJ圓圓今年將主持「2026台北最High新年城」。（圖／DJ圓圓提供）

除了主持跨年，DJ圓圓今年還將帶來開場舞，她透露：「我最近每天睡覺都會夢到我在跳舞，在這麼多人面前要跳開場舞，真的覺得很緊張，因為我跳的那個舞難度很高，又要穿高跟鞋跳舞，有移動的機關，覺得很棒，對我來說是非常棒的挑戰，可以主持又可以跳舞又可以唱歌，對自己有這樣的技能覺得滿開心的。」她笑說這次舞蹈強度很高，沒什麼時間可以休息，每練完一次就得躺在地上喘30秒。

此外，單身12年的DJ圓圓坦言，每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，她還是希望有一個人可以陪在身邊。為此，她積極拜月老、算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，讓她格外期待。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導